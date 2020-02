1 personne sur 5 stoppe net des relations sexuelles à cause de cette pratique au lit

Qu'on se le dise, les parties de jambes en l'air ne se ressemblent vraiment jamais ! Si t'es du genre à aimer expérimenter des choses avec ton·ta partenaire, tu t'es peut-être déjà penché·e sur la question de nouvelles positions à essayer ou de créer une chambre spéciale "sexe" pour passer des soirées endiablées avec ta moitié. En somme, des petites choses pour pimenter ta vie sexuelle et la rendre encore plus torride...

Mais attention, selon une nouvelle étude très sérieuse, il y a une autre pratique au lit qui pourrait bien avoir des effets négatifs sur tes relations sexuelles.

Jason Derulo le chantait très bien en 2013, le dirty talk est un petit jeu consistant à parler ou sortir de mots crus à son·sa partenaire pendant l'acte et faire monter le fire en vous. Rigolo pour les uns, complètement bizarre pour les autres, il ne serait pas aussi apprécié qu'on veut bien nous le faire croire dans les films. Une récente étude de Superdrug Online Doctor faite sur 990 personnes entre les USA et l'Europe tend bien à nous le prouver !

D'après le site, 20% des personnes interrogées ont interrompu des relations sexuelles parce qu'elles étaient découragées par les propos de leur partenaire ! Mais cela ne s'arrête pas simplement ici. Pour 41% d'entre elles, cette situation les met complètement mal à l'aise face à l'autre. Oups. Si tout est une question de point de vue et de ressenti, les propos sont aussi très différents entre les deux sexes.

Les hommes ont deux fois plus chance d'utiliser des mots entendus dans du porno, ce qui n'est peut paraître un peu effrayant pour la personne qui les entend.

Pas de panique cependant, des solutions existent pour passer un agréable moment à deux sans que cela ne se transforme à la foire du mot le plus cru. Toujours d'après l'enquête, 80% des personnes préféreraient entendre de petits gémissements lors du rapport sexuel, véritable signe de plaisir apporté par l'autre et beaucoup plus jouissif ! On oublie les petits surnoms et gros mots et on s'adonne à son meilleur petit cri pour un 7ème ciel assuré.