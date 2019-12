10 choses qui sont entrées dans nos vies dans la décennie 2010 et dont on ne se passerait plus

Une nouvelle année s'apprête à débuter (oui, « le temps passe à une de ces vitesses ! », on sait) mais surtout, une nouvelle décennie est en approche, ce qui nous rajeunit encore moins. Si l'on regarde derrière nous, il s'est évidemment passé beaucoup de choses mais, encore plus que les décennies précédentes, qui avaient vu naître le Minitel (quelqu’un s'en souvient ?), la Gameboy ou encore Internet et son forfait Internet 50 heures, celle qui s'achève aura été marquée par une technologie lancée à toute vitesse. Voilà notamment 10 choses qui sont entrées dans nos vies au cours des 10 dernières années et dont on ne se passerait plus aujourd'hui tant elles font partie intégrante de notre quotidien.

Rencontrer des gens dans la vraie vie, aujourd'hui ? Au secours ! Dix ans après Meetic, le premier site de rencontre, ce sont les applis mobile de dating qui ont vu le jour avec Grindr, Tinder, Happn ou encore OkCupid en tête de file. En 2019, ces « nouveaux » services de rencontres sont d'ailleurs tellement installés dans notre quotidien qu'une récente étude menée par le site eHarmony a estimé que la majorité des bébés qui naîtront en 2037 seront issus d'une rencontre online. Oui, des choses se perdent avec le temps, mais l'amour au moins perdure !

Si Netflix a vu le jour en 1997, le service de streaming n'est pas arrivé en France avant 2014. Avant de s'adonner à la douce pratique du Netflix & Chill, qu'est-ce qu'on faisait de nos soirées, déjà ? Ah oui, on attendait 20h50 le début d'un film sur une grande chaîne, et on se coltinait des coupures pub pendant tout le long. Et ça, vous ne nous entendrez pas dire que c'était le bon vieux temps !

Netflix et les séries vont de paire, mais on n'a tout de même pas attendu l'arrivée du service pour binger des TV shows. Grey's Anatomy en 2005, Breaking Bad en 2008, The Walking Dead en 2010, Game of Thrones en 2011... cela fait maintenant plus de dix ans que les millennials ont relégué les films au second plan, préférant les formats courts, mais qui nous tiennent en haleine des années durant. Et finalement, est-ce que notre passion séries n'aurait pas débuté à la fin des 90's avec la bonne vieille Trilogie du samedi ?

Elle est peut-être arrivée 4 ans après Facebook ou Twitter (décennie 2000) et pourtant, Instagram est sans aucun doute l'appli qui aura le plus marqué les années 2010. En 2019, les gens ne te demandent plus ton numéro ou ton Facebook : ils demandent plutôt ton Insta puisque c'est avant tout là que le réseautage se passe. Surtout, Instagram aura permis la naissance d'un tout nouveau métier : celui d'influenceur ! Et même si on les déteste (oh ça va !), on ne verrait clairement pas notre vie sans ces vedettes de pixel !

Qu'elles soient sur Youtube, Facebook, Insta ou ailleurs, les vidéos font partie intégrante de notre quotidien et de nos habitudes de consommation de l'info et du divertissement. Lire un article en 2019 ? C'est presque dépassé, et on ne parle même pas du papier ! D'un geste du pouce vers le bas, on s'enfile des minutes et des minutes de vidéos par jour sur nos ordis et téléphones, et on n'ose même plus imaginer notre vie sans, alors que dix ans seulement auparavant, rien de tout ça (ou presque) n'existait.

S'il y encore quelques personnes à qui il fasse expliquer ce qu'est un même (un peu comme le GIF lors de la décennie précédente), le concept est aujourd'hui bien ancré et fait partie des incontournables de notre communication en 2019. Chacune des dernières années a d'ailleurs vu son meme emblématique : Drake dans Hotline Bling en 2016, Salt Bae en 2017 ou encore Baby Yoda en 2019. Qu'est-ce qu'on serait, sans les memes ? Comment engagerait-on une conversion avec nos potes ?

Les émojis ne datent pas d'hier, mais les appeler émojis est un phénomène de la décennie 2010 - avant, on disait émoticône voire smiley, souvenez-vous. D'ailleurs, les émojis sont devenus tellement populaires ces dernières années qu'on en a fait tout un tas de produits dérivés de mauvais goût - les coussins ou les chaussons caca, notamment. Aujourd'hui, on ne se verrait plus parler de sexe par message sans envoyer une pêche ou une aubergine avec, ni dire merci sans l'émoji prière. C'est un peu la base, et d'ailleurs le catalogue ne fait que s'enrichir d'année en année pour intégrer des images plus diversifiées et inclusives, on adore !

Les selfies remontent déjà à un paquet d'années, à l'époque où on les faisait avec l'appareil photo compact de maman pour notre Skyblog ou notre MySpace, mais cette décennie 2010, on les a twistés d'un filtre - et pour ça on dit merci Snapchat. Popularisés avec le « vomi arc-en-ciel » ou les oreilles de chien, les filtres sont aujourd'hui un classique du selfie ou de la story Insta pour ̶c̶a̶c̶h̶e̶r̶ ̶s̶a̶ ̶s̶a̶l̶e̶ ̶t̶r̶o̶n̶c̶h̶e̶ enjoliver ses photos ; le phénomène est inarrêtable !

À l'aube de l'année 2000, on imaginait que toutes les maisons du futur seraient équipées d'un robot humanoïde qui parle, marche, et fait les choses à notre place et franchement, on n'en est pas loin avec les assistants vocaux Alexa, Siri ou Google Home. En santé aussi, la décennie a vu l'avènement d'appareils connectés type montres ou encore pèses-personnes que l'on pensait peut-être gadgets au début, mais qui ont su se faire une place dans notre quotidien au point de devenir même indispensables. Quand on voit tout ça, quel bilan fera t-on à la fin de la décennie prochaine ?

C'est peut-être bête, car on les prend aujourd'hui pour acquis, mais nos forfaits de téléphones n'ont pas toujours été des forfaits à 10€ avec appels illimités de 50Go de data ! Au début de la décennie, 2h d'appels et 500Mo d'Internet valaient bien 25€, et on ne parle même pas des appels ou SMS depuis l'étranger ! Rappelez-vous pendant la décennie 2000, on comptait même le nombre de caractères de nos messages pour éviter d'épuiser notre quota de SMS par mois ! Les temps ont bien changé...

Alors, notre liste des choses qui sont entrées dans nos vies depuis 2010 vous rend-elle nostalgique, ou heureux·ses d'entrer dans une nouvelle époque ?