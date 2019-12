10 comédies romantiques cultes à mettre sur votre liste de binge-watching pour les vacances

La meilleure période de l'année (avec les grandes vacances) ne serait rien sans la joie de pouvoir se pavaner dans le canapé en famille, tout en regardant les programmes de Noël diffusés à la télévision. À partir de maintenant, on se prépare mentalement pour affronter les heures de visionnage devant notre petit écran, en passant méticuleusement en revue notre programme des fêtes, à base de dessins animés Disney diffusés sur TF1, France 2 et M6 mais aussi l'incontournable de la saison : les films romantiques ! Oubliez Netflix, on veut du vrai, du fort, avec 10 rom-com cultes à re(mater) pour s'offrir un peu d'amour avant la nouvelle année !

The Holiday

Le journal de Bridget Jones

The Age of Adaline

Love Actually

Happy New Year

Nuits blanches à Seattle

Family Man

A Christmas Prince

Esprit de famille

Un Amour à New-York

Rien ne serait pareil si nous ne passions pas par la case amour en période de fêtes de fin d'année ! Loin de nous l'idée de vous faire déprimer en regardant des histoires d'amour alambiquées, mais romantiques, il est plutôt de s'offrir quelques jours loin de votre vie de nana active à 1000% sans aucune prise de tête. Du classique anglais Love Actually (et sa scène des pancartes) au très classieux Adaline avec Blake Lively en passant par The Holiday avec un Jude Law à tomber par terre, vous aurez le choix de choisir un film qui plaira au plus grand nombre, même à Tata Suzette !