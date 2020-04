Glitter, freckles... 10 filtres Insta Stories à adopter pour te refaire une gueule en confinement

À toi les selfies canons !

En confinement, t'as peut-être abandonné les selfies, apeurée de voir dans ta front camera ta tête pas coiffée depuis un mois et demi. Pourtant, même en isolement, tu voudrais pouvoir documenter ta vie pour tes followers (ou envoyer des messages subliminaux en story à ton crush, tu connais), mais tu te dis que c'est pas avec cette tête que tu vas envoyer du rêve aux gens. Et si un petit filter pouvait t'aider à retrouver confiance en toi ? Ces 10 effets Instagram Stories créés par la communauté sont à adopter sans hésiter pour pimper ton faciès et faire tes plus beaux selfies ever.

Filtre Kira Cinematic par @ya.molli

Crédit : Instagram @ya.molli

Filtre NEON par @miss_bitterness

Crédit : Instagram @miss_bitterness

Filtre blue fire par @mashalovaa

Crédit : Instagram @mashalovaa

Filtre TOMMY BLUSH par @misstommy

Crédit : Instagram @misstommy

Filtre STARTER PACK par @romy

Crédit : Instagram @romy

Filtre Butterfly Pretty par @sophie

Crédit : Instagram @sophie

Filtre LiL Blue Eyes par @paigepiskin

Crédit : Instagram @paigepiskin

Filtre SUNKISSED FRECKLES 1 par @laura_noltemeyer

Crédit : Instagram @laura_noltemeyer

Filtre Switch par @janmahavan

Crédit : Instagram @janmahavan

Filtre coconut par @yulya.kors

Crédit : Instagram @yulya.kors

Un filtre te plait ? Pour l'utiliser, il te suffit de te rendre sur la page Instagram de son créateur, de cliquer sur l'émoji visage situé entre son feed et ses stories à la une, et de poser sous ton plus bel angle !