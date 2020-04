Là que personne ne nous voit, c'est le moment de se lancer.

En temps normal, on n'ose peut-être pas - par souci de temps, ou par peur du regard des gens. Mais à présent que nous sommes confinées pour une durée encore indéterminée, c'est l'occasion où jamais de mettre à exécution ces 10 challenges beauté pour revenir à la vie en société plus rayonnante que jamais. Alors, qu'en dites-vous d'essayer ?

Laisser poser un masque cheveux toute la journée

Bain d'huiles végétales, recette maison à base d'avocat ou masque du commerce, peu importe la mixture tant qu'elle pose le plus longtemps possible sur les cheveux. D'ordinaire, on a à peine 10 minutes pour faire poser un masque mais en période de confinement, plus rien ne nous empêche d'envelopper notre tête sous une couche de soin pendant 8h. Cheveux doux et profondément nourris à la clé !

Faire une détox de vernis à ongles

Laisser nos ongles de mains et de pieds reposer, ce n'est pas forcément dans nos habitudes. Mais là qu'on est destinés à rester chez nous encore de longues semaines, c'est le moment idéal pour offrir à nos ongles jaunis/cassants/mous une détox et pourquoi pas des soins nourrissants par la même occasion.

Crédit : VisualHunt

S'exfolier en profondeur

Franchement, qui se gomme la peau régulièrement ? Si d'habitude, le faire une fois par mois tient déjà du miracle, c'est le moment où jamais de prendre le temps d'exfolier nos peaux mortes sous la douche, par mouvements doux et circulaires. Et puis n'oublions pas que les beaux jours arrivent, c'est aussi une façon de préparer notre peau à recevoir le soleil et à bronzer uniformément !

Abandonner tout maquillage

Celles qui se maquillent régulièrement pourront également profiter de ce confinement pour offrir un peu de répit à leur peau en abandonnant temporairement les fards. On ne dit pas d'arrêter les soins, bien au contraire : continuer à nettoyer sa peau et à l'hydrater est important même lorsqu'elle n'est pas exposée aux éléments extérieurs : elle sera d'autant plus belle une fois l'heure du déconfinement venue !

Crédit : mapodile,Getty Images

Couper ses pointes fourchues

Se couper les cheveux tout seul peut être un pari risqué, mais si l'on a les cheveux longs, on ne prend pas beaucoup de risques à se couper un petit centimètre de fourches. Pour cela, on ramène la chevelure de chaque côté de son visage, on maintient les mèches entre ses doigts sans tirer dessus, et on éclaircit au ciseau - à la verticale impérativement. Voilà qui nous permettra de tenir jusqu'au prochain rendez-vous chez le coiffeur !

Adopter la méthode no poo

Dans la vie de tous les jours, zapper des shampoings et laisser nos cheveux regraisser n'est pas le genre de truc qu'on aime faire. Mais là que personne ne nous voit (prétextez que votre webcam ne marche pas, si on vous appelle pour une conf call), c'est le moment où jamais d'espacer les shampoings et de mettre nos cheveux au repos.

Parce que nos longueurs et notre cuir chevelu sont constamment sollicités, fragilisés par les ingrédients parfois chimiques de nos produits d'entretien, les laisser souffler permettra de reformer leur barrière protectrice et de les rendre plus beau à terme. Aussi, cela permettra également de réguler la production de sébum et donc d'espacer les lavages, une bonne nouvelle pour les personnes qui avaient l'habitude de les laver quotidiennement.

Crédit : Aliyev Alexei Sergeevich,Getty Images

Se laver moins fréquemment

Les experts en dermatologie l'ont dit : se laver moins fréquemment ne peut que faire du bien à notre peau ! En espaçant les douches d'une ou deux journées par exemple (tout en continuant à se nettoyer les parties intimes, tout de même !), le film hydrolipidique de la peau reste intact, la protégeant du dessèchement. Surtout, les bonnes bactéries qui peuplent notre épiderme ont elles aussi un moment de répit, et c'est important, puisqu'elles participent notamment à protéger notre peau et notre organisme des infections !

Entreprendre une restructuration des sourcils

La période de confinement, c'est aussi l'occasion pour celles qui ne l'oseraient pas en temps normal de (re)laisser leurs sourcils pousser pour entreprendre une restructuration. Comme le processus de repousse des poils prend au minimum six semaines, c'est maintenant qu'il faut s'y prendre pour redessiner leur forme.

Utiliser des protections périodiques externes

Par souci de praticité et de confort, nombreuses sont celles qui ne démordent pas à l'utilisation de tampons ou cup pour recueillir leur sang de règles. Mais on le sait aujourd'hui : les protections intra-vaginales ne sont pas idéales et nous font entre autres courir le risque d'un choc toxique.

Laisser le sang s'évacuer est à présent recommandé par souci de santé, et le confinement peut être le moment opportun pour celles qui n'osent pas le faire, de se lancer avec des protections de type culotte menstruelle ou serviette lavable. Les plus téméraires pourront aussi s'essayer au flux instinctif libre pour tenter de prendre le contrôle de leurs règles par la pensée !

Crédit : PeopleImages,Getty Images

Faire une cure d'eau

Si l'on sait qu'il faudrait boire au moins 1,5 litre d'eau par jour, combien ne s'y tiennent pas de peur de passer leur journée au petit coin ? Confinées à la maison, n'hésitez plus à ingurgiter une ou deux bouteilles d'eau pour réhydrater votre organisme ; de nombreux bénéfices sont attendus, comme une meilleure digestion, un regain d'énergie et une peau plus belle notamment. Si vous allez pisser toutes les 10 minutes, ça ne gênera personne !