13 Reasons Why saison 4 : la bande annonce finale va vous tirer les larmes des yeux

La série teen 13 Reasons Why tire sa révérence avec une dernière saison sous haute tension !

Après des mois d'attente, la célèbre série 13 Reasons Why fera son grand retour le 5 juin prochain sur Netflix pour une ultime saison intense. Le show qui s'est fait connaître pour ses sujets sensibles et ses scènes très réalistes et non suggérées (suicide, viol, consentement, armes à feu) a créé un vrai raz de marée sur la plateforme de streaming, bien delà de la propre fiction. Après deux premières saisons réussies et une troisième (un peu) bancale, les premières images de la saison 4 se dévoilent pour un final en apothéose.

Clay, Jessica, Justin, Miles se retrouvent pour une dernière année au lycée qui se promet déjà très mouvementée ! Avant d'obtenir leur diplôme, ils devront faire face à un gros problème : quelqu'un chercherait à se venger pour Monty, mis derrière les barreaux pour le meurtre de Bryce à la fin de la saison 3 ! Winston Williams serait-il dans le coup ? Quel secret cachent réellement les élèves de Liberty High ? Réponse dans quelques semaines.