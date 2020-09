15 inspis repérées sur Pinterest pour oser le tatouage à l'encre rouge

Red is the new black.

Qu'il se niche derrière une oreille, qu'il se la joue intime en se posant sur l'aine ou qu'il s'expose de façon exubérante sur un dos entier, le tatouage est devenu au fil des années ce petit accessoire personnel avec lequel on aime jouer, celui qui fait notre petit truc en plus, celui que l'on ne quittera jamais. On a craqué pour les tattoos minimalistes, les design géométriques, les tatouages en mode broderie et même pour les petites bouilles trop choubidou des cartoons Disney. Mais peu d'entre nous avons encore osé l'encre rouge. Oui, le total tatouage rouge, une tendance qui cartonne pourtant sur les réseaux sociaux.

Si tu aimes la couleur mais n'oses pas tenter le tatouage complètement coloré, le petit dessin vermeille est un joli compromis. Attention, il s'agit d'un colorant qui peut parfois provoquer des allergies, aussi renseigne-toi bien avant de sauter le pas, en prenant conseil auprès de ton ou ta dermatologue. Pour celles qui ne présentent aucune contre-indication, on est allées chiner du côté de Pinterest, histoire de trouver un peu d'inspis. Et y'a pas à dire, l'encre rouge, c'est vraiment canon. La preuve !

Alors, on succombe à l'encre rouge ?