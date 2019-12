Si le tatouage s'est aujourd'hui largement démocratisé, s'exhibant fièrement aux yeux et à la vue de tous, pour peu qu'on le veuille, il peut rester ce petit plaisir égoïste que l'on se réserve à soi, rien qu'à soi. Dans le creux d'une oreille, nichés sur un poignet, cachés dans le dos, les tattoos planqués n'ont pas seulement l'avantage d'être discrets et d'être facilement dissimulables, ils ont également la chance d'être doté d'un potentiel de sexitude au max. D'ailleurs, parmi les grosses tendances du moment, on retrouve les motifs dessinés sur l'aine, entre les seins, autour d'un téton, sur une fesse et même sur le pubis. Si ces parties du corps ont la réputation d'être très douloureuses, que les plus courageuses se rassurent : à la clé, elles pourront se consoler avec un très joli tatouage sensuel à souhait.

Alors, on l'ose le tattoo intime ou pas ?