Difficile de faire dans l'original lors d'un premier rendez-vous. Alors, pour faire croire à notre crush qu'on est justement pas le genre de filles à le/la bombarder avec les classiques et ô combien ennuyeuses « Et sinon tu fais quoi dans la vie, c'est quoi tes passions ? Comment aimes-tu occuper tes journées ? », on adopte une autre stratégie. On fait tout sauf discuter de nous, on préfère parler des autres plutôt que s'attarder sur son cas, on évite les sujets qui fâchent de peur de griller nos chances d'entrée de jeu. Mouais. Et si tu jetais plutôt un oeil à cette liste de questions ? Précises sans être intrusives, légères sans être gnangan, piquantes sans être cassantes, ces questions devraient t'aider à cerner la personnalité de ton crush en quelques heures à peine !

Ces questions à poser pour apprendre à mieux le/la connaître

1. Comment tes ami·e·s te décriraient ?

2. Qu'est-ce que tu aimerais beaucoup faire, mais que tu as peur de faire ?

3. Est-ce que tu es assez bienveillant·e envers toi-même ?

4. Quel est le plus bel endroit où tu es allé·e ?

5. Est-ce que je vis ma vie pour toi ou pour les autres ?

6. Une personne t'a déjà fait du mal et que tu penses pardonner ?

7. Raconte-moi le pire date que tu aies jamais connu.

8. Qu'est-ce que tu veux ressentir lorsque tu te lèves le matin ?

9. Qu'est-ce qui te ferait dire que "tu as réussi ta vie" ?

10. A quoi penses-tu quand tu te couches le soir ?

11. Quelle est la personne que tu envies et pourquoi ?

12. Qu'est-ce que tu t'imaginais accomplir adulte quand tu étais petit·e ?

13. Qu'est-ce qui te différencie des autres selon toi ?

14. Qu'est-ce qui est plus important que ton propre bonheur ?

15. Quel est ton rapport à la spiritualité ? Comment la pratiques-tu ?

16. Pour quelle raison as-tu pleuré la dernière fois ?

17. Quelles sont les choses que tu fais qui te dépriment ?

18. Quelle est la leçon la plus difficile que tu as apprise ?

19. Comment es-tu lorsque tu es vraiment amoureux·se ?

20. S'il ne te restait plus qu'un an à vivre, comment choisirais-tu de vivre ta dernière année ?

21. Penses-tu être une bonne personne ? Et pourquoi ?

22. Raconte-moi un de tes plus beaux souvenirs d'enfance ?

23. Quelle nouvelle habitude je peux intégrer à mon quotidien dès demain pour l'améliorer, même rien qu'un petit peu ?

24. Est-ce que tu mets trop de distance avec les gens ?

25. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez ton ou ta meilleur·e ami·e ?

Voilà, on espère que ces 25 questions te permettront de mieux cerner la personnalité de ton crush. A dégainer à tous tes prochains dates !