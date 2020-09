4 façons de reprendre le pouvoir dans une relation

Se laisser marcher sur les pieds ? Hors de question !

Nous voudrions nous sentir aimés autant que nous aimons, mais les relations ne sont malheureusement pas toujours aussi simples. Et il arrive, souvent, que l'un des deux partenaires ait l'impression de donner plus qu'il ne reçoit et d'avoir moins le contrôle, le pouvoir, sur l'autre qu'il/elle peut en avoir. Que ce soit parce qu'on est plus affectueux, qu'on donne plus souvent de ses nouvelles, qu'on soit plus généreux ou qu'on se soucie davantage, on peut ressentir un déséquilibre, qui n'a pas forcément lieu d'être, certes, mais qui peut parasiter un peu la relation. Et dans ce cas, il n'y a pas 36 solutions : il faut reprendre le pouvoir, rééquilibrer la balance ! Et voici quelques conseils pour y arriver.

1. Arrêter de jouer à des jeux

« C'est moi qui lui ai répondu en dernier, alors je ne lui enverrais pas de message tant qu'il/elle ne m'en aura pas envoyé », ou « Je vais faire semblant d'en n'avoir rien à faire pour qu'il/elle comprenne que je ne suis pas acquis⸱e », sont des règles à ne surtout pas suivre. Ça, c'est pour les gens qui n'ont pas confiance en eux. Les gens qui ont confiance en eux, ils n'ont pas besoin de jouer à un jeu, ils font ce qu'ils veulent et si ça ne plaît pas à l'autre, alors tant pis pour cette personne, c'est qu'il faut s'en éloigner. Il/Elle ne mérite pas que tu te fatigues avec ce genre de conneries.

3. Établir des limites

Dans toute relation, il y a des limites à poser en fonction de ce qu'on est prêt à accepter ou non. Et servir de paillasson à l'autre, c'est hors de question. Il faut déterminer cela avec soi-même, mais aussi en discuter avec son/sa partenaire pour qu'il/elle le comprenne bien. Si ton/ta partenaire fait ou dit quelque chose qui te dérange ou si tu as l'impression de ne pas être traité⸱e comme il le faut, il est impératif d'exprimer tes sentiments. Et s'il/elle n'est pas capable de les respecter, c'est qu'il/elle n'en vaut pas la peine.

4. Être indépendant⸱e

C'est en se concentrant uniquement sur ce que son/sa partenaire fait ou pas qu'on perd le pouvoir. Tout ne tourne pas autour de ta moitié et il est important que tu aies ta propre vie à côté, que tu fasses tes propres choix et ce, en fonction de tes envies et de tes valeurs. Montre à ton/ta partenaire que tu n'es pas à sa disposition et qu'il/elle n'est pas le centre de ton monde, parce que c'est le cas. Il faut que tu comprennes qu'en dehors de lui/elle, ta vie est aussi fabuleuse et tu as plein de proches avec qui t'éclater aussi.

5. Laisser de l'espace à l'autre

Rester coller à son/sa partenaire, c'est le meilleur moyen de le/la faire fuir ! Alors oui, c'est compréhensible qu'au début tu aies envie de passer tout ton temps avec ta moitié, mais il est important également de se laisser respirer, l'un comme l'autre. Ce n'est pas parce que vous ne vous voyez pas pendant deux jours qu'il/elle va t'oublier. Au contraire, cela lui donnera encore plus envie de te retrouver. Et cela lui montrera également que tu peux très bien vivre sans lui/elle.