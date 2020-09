5 astuces pour rendre tes voyages en avion beaucoup plus confortables

Fini les fesses en compote et la tête défraîchie en sortant de l'avion, grâce à ces astuces, tu vas vivre ta meilleure vie à 10 000 mètres du sol.

On ne va pas se mentir, prendre l'avion n'a rien d'agréable. Pour commencer, il faut venir des heures en avance, faire la queue pour se faire enregistrer, faire la queue pour passer le contrôle de sécurité, pendant lequel tu dois enlever tes chaussures, ta ceinture, tes bijoux, tes appareils électriques, puis tu dois patienter sagement de pouvoir embarquer. Et une fois dans l'avion, c'est franchement pas mieux, assis sur un siège avec très peu d'espace pour t'étaler et ce, pendant des heures. Généralement, quand t'arrives à destination, t'as mal partout et t'es encore plus fatigué qu'avant. Mais sache que ce n'est pas une fatalité. En connaissant les bonnes astuces, tu peux rendre tes voyages en avion beaucoup plus confortables et en sortir fraîche comme un gardon, ou presque.

1. S'habiller confortablement

Rien ne sert de bien s'habiller pour prendre l'avion, surtout si le vol dure plus de trois heures. Il vaut mieux, au contraire, mettre des vêtements très confortables, pour pouvoir bouger comme on veut, comme un jogging, un sweat, des t-shirts en coton, etc. On privilégie des vêtements doux et respirants pour être bien à l'aise. Il est également conseillé de prévoir des vêtements qui peuvent être facilement enlevés, au cas où on aurait trop chaud, mais sans oublier de quoi se couvrir s'il fait froid dans l'avion.

2. Faire le plein d'accessoires

On se moque de ceux qui se trimballent avec des oreillers de voyage, mais en réalité, les tester c'est les adopter, surtout sur les longs vols. Et d'autres petits accessoires très pratiques peuvent rendre le voyage beaucoup plus agréable, comme un masque pour les yeux, afin de dormir dans le noir complet, des boules Quiès afin de trouver le silence parmi les cris de bébé, les gens un peu trop bavard ou ceux qui ronflent. Et surtout, on n'oublie pas de prendre de quoi se divertir, qu'il s'agisse d'un bon bouquin, d'un magazine, de mots fléchés, de ses écouteurs pour la musique ou encore de son propre ordi avec sa série préférée.

3. Se la jouer yogi

Une petite séance de yoga et tout va ! Tout comme lorsqu'on passe toute sa journée assis à son bureau, il est conseillé de faire des pauses régulièrement pour se lever, se bouger et s'étirer lorsqu'on prend l'avion pendant plusieurs heures. On marche dans l'allée et on en profite pour s'étirer, faire une petite salutation au soleil et deux-trois mouvements de yoga afin de libérer le corps, faire circuler l'énergie et le sang. Et quand on est assis, on évite de s'avachir et on essaie de garder une bonne posture, le dos droit si possible.

4. Faire des exercices de mobilité

Il n'est pas toujours possible de se lever dans un avion, surtout lorsqu'il y a des turbulences. Dans ce cas, il existe quelques exercices de mobilité à faire de son siège pour se bouger quand même. On peut notamment faire des cercles de cou, de poignet, d'épaules, de chevilles, mais aussi étirer son bras sur sa poitrine, ses genoux sur sa poitrine et sa hanche en croisant son pied gauche sur le dessus du genou droit et inversement. Cela ne prendra que quelques minutes mais ça suffira à détendre le corps et se sentir plus à l'aise.

5. Bien s'hydrater

En avion, on oublie le soda et le café, rien de tel que le sucre et la caféine pour s'exciter et finir encore plus fatigué à l'arrivée. De l'eau, c'est tout ce qu'il faut boire quand on est en plein vol. L'air à l'intérieur de la cabine est plus sec, car les niveaux d'humidité sont de 10 à 20 % là où, dans une pièce typique, c'est plutôt de l'ordre de 30 à 65 %. Résultat : en avion, on a plus facilement les yeux et la peau sèche, ce qui peut être désagréable et apporter des démangeaisons. En s'hydratant bien avec de l'eau, on évite ainsi ces désagréments.