5 bonnes raisons de tenir un journal intime, le compagnon de la santé mentale

Ce n'est pas parce qu'on est adulte qu'on ne peut plus avoir de journal intime !

Quand j'étais petite, j'avais un journal intime, comme de nombreuses petites filles. J'y racontais ma vie, ce que j'avais fait de mes journées, à quel point j'aimais mes copines, les conneries qu'on faisait, les disputes qu'on pouvait avoir aussi et puis j'écrivais des lettres d'amour aux garçons que j'aimais. Cela me faisait du bien, mais va savoir pourquoi, les années ont passé, j'ai grandi et j'ai arrêté. On catalogue souvent le journal intime à l'enfance, mais il peut aussi aider les adultes. C'est même plus que conseillé d'en tenir un pour notre bien-être. Exutoire, stimulateur de créativité, aide-mémoire, voici toutes les bonnes raisons de tenir un journal de ses pensées.

Il fait office de confident et d'exutoire

Il n'est pas toujours facile d'exprimer ce que l'on ressent à l'oral, à ses proches, parce qu'on a peur d'être jugé, parce qu'on a peur de les embêter, parce qu'on ne sait pas trop nous-même ce qui nous arrive. Mais il est important de ne pas garder les choses pour soi car le risque est de les ruminer et de ne pas réussir à se sortir de ce cercle vicieux. Un journal intime est donc une bonne alternative pour coucher à l'écrit ses pensées et ses sentiments. On peut y écrire tout ce qui nous passe par la tête, les points positifs de la journée comme les mauvais, ce qui nous fait du bien, ce qui nous rend triste, comme à un confident.

Il permet d'exprimer sa créativité

Un journal intime ne sert pas forcément qu'à raconter ses journées ou exprimer ses sentiments à l'écrit. Il peut aussi être utilisé pour dessiner ce qui nous passe par la tête, écrire des poèmes ou des nouvelles, faire des listes, inscrire des citations qui nous parlent, des choses qu'on a envie de faire, ou même écrire des lettres destinées à des proches ou à nous-même. C'est une autre manière d'exprimer sa créativité, de laisser libre cours à son imagination, de faire le vide dans son esprit tout en libérant ses émotions.

Crédit : Unsplash

Il permet de constater des pattern dans sa façon d'être ou de penser

L'avantage de tenir un journal, c'est qu'on garde une trace écrite de ses journées, de ses pensées, de ses émotions. Et on peut ensuite revenir dessus quand bon nous semble. Cela permet alors de voir s'il y a certains points qui reviennent souvent et sur lesquels on peut alors travailler pour que cela s'améliore et initier un changement positif dans sa vie. Grâce à cela, on peut s'analyser soi-même et se rendre compte de certaines choses qu'on ne pouvait pas voir avant parce qu'on avait la tête trop prise par nos problèmes.

Il permet de voir combien on a changé

Tout comme un journal permet de constater des pattern dans sa façon d'être ou de penser, il permet également de voir notre évolution entre hier et aujourd'hui et combien on a changé en bien ou en mal. On peut se rendre compte qu'on était plus heureux avant ou bien, au contraire, qu'on avait vraiment touché le fond et que depuis, on avance doucement mais sûrement. Cela permet aussi d'avoir une vue d'ensemble sur tout ce qu'on a vécu dernièrement. Et cela peut aider franchement à relativiser et à tenir le coup.

Crédit : Unsplash

Il permet de stimuler sa mémoire

En écrivant dans un journal tout ce qui nous passe par la tête et nous préoccupe, on se libère l'esprit, on fait un peu d'espace dans ses pensées et cela aide à mieux réfléchir, à mieux se concentrer et à mieux mémoriser. Qui plus est, si on s'évertue à raconter nos journées dans un cahier, on fait également travailler sa mémoire en essayant de se rappeler tout ce qu'il s'est passé. L'écriture est aussi connue pour faciliter la mémorisation des informations. Bref, outre notre coeur, c'est notre cerveau qui nous remerciera de tenir un journal.