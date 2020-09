Les sextoys, ça ne sert pas qu'au plaisir solitaire et on t'explique comment les utiliser aussi avec ton/ta partenaire !

Tu as peut-être déjà adopté les sextoys dans ta vie sexuelle en solo et grand bien t'en fasse. Mais savais-tu qu'ils peuvent également être utilisés en couple ? Pour une raison quelconque, cette pratique est encore assez tabou, certaines femmes ayant peur que leur partenaire le prenne mal. Mais cela ne devrait pas être le cas. En réalité, les sextoys peuvent être une véritable valeur ajoutée dans des rapports sexuels à deux. Ils sont un bon moyen de mettre un peu de piquant dans les ébats, de casser la routine, de connaître davantage l'autre, mais aussi de prendre encore plus son pied au lit. Si l'idée te fait un peu d'effet sous la culotte, on te donne quelques options à essayer sans plus tarder avec ta moitié.

Se masturber mutuellement

On sait déjà que la masturbation possède de nombreux bienfaits, mais c'est aussi très excitant de se regarder se masturber l'un l'autre. Les hommes en particulier sont très visuels et pouvoir regarder leur partenaire se masturber devant eux a de quoi les rendre fous. Qui plus est, c'est aussi éducatif puisque cela permet également à ton/ta partenaire de savoir ce qui te plaît en la matière et comment tu te débrouilles, afin de pouvoir le reproduire avec toi et inversement.

Se torturer

Quand on dit se torturer, on parle de plaisir évidemment. Il suffit d'attacher son/sa partenaire et de s'amuser avec un sextoy sur son corps. On commence doucement, puis on y va franchement et lorsqu'on sent l'orgasme arriver, on s'arrête et on calme le jeu quelques instants, puis on recommence. On s'amuse à faire ça plusieurs fois jusqu'à ce que l'autre nous supplie de le/la laisser finir. Mais tu sais ce qu'on dit : plus c'est long, plus c'est bon.

Explorer ses zones érogènes

Pourquoi se contenter de s'amuser avec le clitoris ou le vagin quand il y a un corps entier à disposition ? Avec la fonction de vibration, il est possible de stimuler de nombreuses zones érogènes afin de savoir ce qui nous excite le plus, qu'il s'agisse des seins, du bas du ventre, du bas du dos, du cou, des joues, des cuisses, etc. C'est un bon moyen d'apprendre à connaître le corps de l'autre tout en prenant son pied.

Crédit : Unsplash

Se stimuler pendant la pénétration

Le manque de stimulation clitoridienne est l'une des principales raisons pour lesquelles les femmes peuvent avoir du mal à jouir pendant la pénétration. Il n'y a rien de mal à prendre les rênes en utilisant un sextoy sur son clitoris pendant que le partenaire pénètre. Un autre truc sympa à essayer ? La double pénétration, avec le pénis de son partenaire dans un trou et le sextoy dans l'autre. Et pour un plaisir à deux, on conseille l'anneau vibrant, qui stimule aussi bien l'homme que la femme.

S'amuser dans des lieux publics

As-tu déjà entendu parler de l'oeuf connecté ? C'est un sextoy qui s'insère dans le vagin et qui se contrôle par une télécommande. Cela permet de pimenter quelques sorties en donnant la télécommande à son/sa partenaire et en lui laissant le loisir de l'utiliser quand il/elle le veut ou non. Au restaurant, en soirée chez des amis, lors d'une exposition, au cinéma ou en plein spectacle de théâtre, il y a de quoi rendre ces moments beaucoup plus excitants !