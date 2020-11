5 façons de pimenter ta vie sexuelle pendant le confinement

Et si on profitait du reconfinement pour prendre davantage son pied au lit ?

C'est terrible, c'est affreux, et ils se moquent de nous, mais oui, le reconfinement a été instauré jusqu'au 1er décembre, minimum. Il va donc bien falloir trouver à s'occuper pendant tout ce temps et même si les activités DIY et manuelles et le sport vont aider à faire passer les journées plus vite, elles ne vont pas non plus les remplir complètement. Et nous, on a trouvé une autre activité parfaite pour s'occuper tout en faisant du bien à son corps et à sa santé physique et mentale : le sexe, pardi ! Bah oui, non seulement c'est un moyen agréable de passer le temps, mais c'est bon pour l'immunité et en cette période de pandémie, c'est donc plutôt bienvenu. Mais parce que le missionnaire ça va bien 5 minutes, on vous donne quelques idées pour casser la routine et pimenter un peu vos ébats, que vous soyez confinés en couple ou séparés.

1# Se lancer des défis

En manque d'inspiration pour épicer vos relations sexuelles ? Téléchargez une application de défis coquins, comme Can'U. Que vous vous retrouviez séparés pour le confinement ou ensemble, cette application est là pour vous faire sortir de votre zone de confort en matière de sexe. Vous pouvez choisir de vous lancer des défis plus ou moins hot et vous avez ensuite une semaine pour les réaliser. Aussi excitants qu'originaux, ces défis auront le don de vous occuper de façon agréable et ludique pendant ce confinement !

Crédit : Getty Images, filadendron

2# Tenter un challenge de 30 jours

Confinés pendant un mois au minimum ? C'est l'occasion de tester le 30 days sex challenge ! En quoi ça consiste ? C'est simple, à faire l'amour tous les jours pendant 30 jours, mais avec des recommandations spécifiques à suivre chaque jour, histoire de pimenter un peu les choses. Cela peut aller de lire un extrait d'un livre érotique à son/sa partenaire à se masturber en face de l'autre, en passant par faire l'amour sous la douche ou pratiquer du sexe oral uniquement. C'est un bon moyen d'occuper ses journées tout en prenant son pied et en améliorant son immunité !

3# Tester de nouvelles positions

Toutes les semaines, on vous partage une nouvelle position sexuelle à tester absolument. Ce reconfinement tombe donc à pic pour les mettre à exécution ! Vous avez le temps, alors pourquoi se contenter de missionnaire ou de levrette quand vous pouvez casser votre routine en essayant l'étreinte du panda, le speed bump ou encore l'union de la lune ? Promis, on ne sélectionne que des positions assez faciles à faire et dont on est sûres et certaines qu'elles vous emmèneront au septième ciel.

4# Investir dans des accessoires

Pensez à toutes les économies que vous allez faire en ne sortant pas boire de verres ou manger au restaurant ce mois-ci ! Et si vous en profitiez pour investir dans des jouets sexuels afin de vous éclater, seul·e ou à deux ? Célibataire, ça vous permettra de prendre votre pied d'une façon différente et même si vous avez déjà des sextoys, vous pouvez toujours en tester de nouveaux. En couple, les accessoires permettent de pimenter les ébats et de vous apporter deux fois plus de plaisirs. Ce serait dommage de se priver.

Crédit : Unsplash

5# Discuter de vos fantasmes

Si cette conversation n'a pas encore été mise sur la table ou qu'elle a eu lieu il y a un moment déjà, le confinement est le meilleur moment pour briser les tabous et parler librement de vos fantasmes et de vos désirs. N'ayez pas peur, discutez des envies sexuelles que vous aimeriez essayer, discutez des choses qui vous plaisent dans ce que vous faites déjà ensemble au lit, des choses que vous pourriez améliorer, des choses que vous aimez moins. Libérer la parole sur ce sujet vous permettra d'avoir une vie sexuelle plus épanouie à long terme !