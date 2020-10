5 petits rituels à mettre en place quand tu souffres d'anxiété

Avis aux stressé·es de la vie, ces petits conseils vous aideront à vous calmer quand l'anxiété s'empare de vous.

21 % des gens présentent un trouble anxieux au cours de leur vie. Pour certains, c'est même presque quotidien. Et ce n'est pas cette année que ça va s'arranger. Entre le confinement, la pandémie, les problèmes économiques qui y sont liés et la perspective d'un nouveau confinement, il y a de quoi péter un plomb, sans parler des problèmes personnels de chacun. Le stress et l'anxiété sont d'autant plus présents dans nos vies et de plus en plus difficiles à gérer. Alors pour éviter de trop se laisser dépasser, voici quelques rituels à adopter sans plus tarder pour se relaxer, s'apaiser et gérer au mieux ses troubles anxieux quand on n'en peut plus du tout.

Exprimer tes émotions de façon créative

Quand on est anxieux, on a tendance à tout garder pour soi mais c'est la meilleure façon d'accentuer ces troubles. Il est important de savoir exprimer ce que tu ressens et tu peux le faire en écrivant tes pensées dans un journal intime, un véritable compagnon pour la santé mentale, ou en laissant libre cours à tes émotions en dessinant, en peignant, en fabriquant, en cousant. C'est un excellent moyen de déterminer ce qui provoque cette anxiété, mais aussi de relativiser et surtout de la diminuer en la faisant sortir de ses pensées.

Crédit : Unsplash

Te chouchouter

Avec nos vies à mille à l'heure, on oublie trop souvent de prendre du temps pour soi et cela n'aide pas à réduire l'anxiété. Cela peut même en favoriser son apparition ! Alors, quand le stress est trop envahissant, on s'accorde un petit moment pour prendre soin de nous, avec un bon bain chaud si possible, un gommage, un masque pour le visage et les cheveux, une manucure, mais aussi un bon livre ou une série feel-good sur son canapé, sous un plaid tout doux, ça marche aussi ! L'important, c'est de faire quelque chose qui nous fait du bien.

Faire du yoga ou méditer

La méditation est l'une des activités les plus efficaces pour réduire le stress et l'anxiété. Et pour cause, elle demande de se mettre au calme et de se connecter à son corps, en se concentrant sur sa respiration, afin de l'apaiser, tout en se libérant de ses pensées négatives. Mais pour ceux ou celles qui n'aiment pas ça ou n'y arrivent pas, il y a aussi le yoga ! Relaxant par excellence, avec ses étirements, ses postures et ses exercices doux, cela reste aussi un sport donc cela libère des endorphines, les hormones du bien-être.

Faire une petite marche

Parfois, quand on est stressé ou anxieux, c'est parce qu'on a trop de choses en tête et du mal à faire le tri. Et le meilleur moyen de mettre de l'ordre dans son esprit, c'est d'aller marcher ! Le mieux, c'est de le faire en pleine nature, surtout en forêt car de nombreuses études ont montré que les promenades en forêt étaient très efficaces pour diminuer le stress, mais si tu habites en ville, cela marche aussi. L'important c'est de mettre un pied devant l'autre et de recommencer.

Crédit : Unsplash

Discuter avec tes proches

On ne va pas se mentir, la meilleure façon de gérer son anxiété, c'est d'en parler avec ses proches. Ces derniers peuvent te donner des conseils, t'aider à réfléchir, à mettre de l'ordre dans tes idées. Et même s'ils ne savent pas quoi te dire, ils seront là pour t'écouter et en parler te libérera un peu. Mais ce n'est pas toujours facile d'exprimer ses sentiments et si tu ne le sens pas, tu n'es pas non plus obligé·e. Ne serait-ce que voir tes proches ou discuter avec eux sans nécessairement parler de tes troubles anxieux te fera du bien et te changera les idées.