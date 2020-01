5 tips pour réussir à tenir ses bonnes résolutions plus de 2 semaines

Chaque nouvelle année, on se torture à prendre des bonnes résolutions, on s'impose de devenir meilleur et la plupart du temps (dans 8 cas sur 10, si l'on en croit l'étude Qapa de janvier 2019 !), c'est un échec cuisant au bout de quelques semaines seulement. Mais pourquoi n'arrive t-on jamais à tenir nos résolutions ? Qu'est-ce qui cloche dans nos promesses à nous-même ? Si l'on regarde de plus près, tous nos fails s'expliquent de bien des manières alors pour t'aider à y arriver pour de vrai cette année, on t'a listé 5 fondamentaux à respecter.

« Cette année, je veux devenir riche », « je vais me coucher tous les soirs à 22h », « je vais faire du sport tous les jours »... ce ne sont pas de mauvaises résolutions en soi : c'est super d'être ambitieux, mais il faut savoir être réaliste, être capable d'atteindre les objectifs que l'on se fixe sinon c'est l'échec assuré. Ne vois pas les choses trop en grand au début : fais un état des lieux de ta situation actuelle et fixe-toi un ou plusieurs objectifs que tu penses être à portée de main en fonction de ta personnalité, des moyens que tu possèdes, de ton aptitude physique, notamment.

Si tu n'as jamais fait de sport de ta vie, une ou deux séances par semaine valent mieux que 7. Si tu veux perdre du poids, vise plutôt 10 kilos que 25 ! Si tu cherches à arrêter de fumer, tente d'abord de réduire. Bref, n'aies pas les yeux plus gros que le ventre car tu as toutes les chances de te décourager en voyant que tu n'y arrives pas ou que tu ne progresses pas. C'est en adoptant un mindset positif, en étant bienveillant·e avec toi-même que tu y parviendras, pas en jouant les tyrans !

Être riche, être heureux·se, être zen, être plus écolo... ce sont des choses dont nous avons certainement tous envie, mais ça manque cruellement de concret ! Quel est le plan pour arriver à cette fin ? Se mettre à la méditation, éradiquer le plastique à usage unique et dire davantage oui sont des pistes plus palpables, mais les résolutions sont aussi plus faciles à tenir si l'on peut mesurer/quantifier leur avancée - faire 10 minutes de méditation par jour, perdre 5cm de tour de hanches par exemple.

Prendre une résolution, c'est prendre la décision de changer un aspect de sa vie : ce n'est quand même pas rien ! Les choses ne peuvent pas se faire immédiatement mais progressivement afin de ne pas (trop) perturber son quotidien et d'accepter le changement plus aisément. Si ta résolution est de mieux manger, procède par étapes : d'abord l'arrêt du grignotage, ensuite les sodas, ensuite le sucre ajouté, ensuite les aliments transformés etc. Ça sera plus facile (mais aussi plus viable) que de te priver de tout du jour au lendemain, et d'ajouter à cela du sport tous les jours, l'arrêt du tabac et je-ne-sais-quoi d'autre !

Tenir ses bonnes résolutions est toujours plus facile lorsque l'on est soutenu·e voire accompagné·e ! Parle de tes intentions autour de toi et trouve si possible des partisans qui sauront t'épauler tout au long de ton voyage - rien de tel pour échouer qu'un entourage qui passe son temps à critiquer ce que tu essaies d'entreprendre. Lorsque tu auras un coup de mou, ces personnes sauront te remotiver et t'aider à atteindre tes objectifs.

Sachant tout cela, à toi maintenant de formuler tes résolutions de façon à pouvoir les atteindre - ou n'en prends pas, c'est aussi bien comme cela !