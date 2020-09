6 bonnes idées pour rendre tes séances de masturbation beaucoup plus kiffantes

Il n'y a pas de mal à se faire du bien et si on peut se faire encore plus de bien que d'habitude, c'est mieux !

Se masturber, c'est faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime, disait Woody Allen. Et on ne peut qu'acquiescer ces propos. On ajouterait aussi que se masturber, c'est apprendre à connaître son corps, ses zones érogènes, ses désirs, ses plaisirs. Et puis ça apporte de nombreux bienfaits sur la santé, aussi bien mentale que physique. On dort mieux, on est de meilleure humeur, on a un système immunitaire plus fort, une libido plus élevée, moins de crampes menstruelles. Bref, il n'y a que des bénéfices à se faire plaisir en solitaire. Mais est-ce que tu connais les astuces pour améliorer tes séances de masturbation et t'éclater encore plus tout⸱e seul⸱e que tu ne le fais déjà ? On te donne quelques idées pour y prendre encore plus ton pied.

1. D'horaire, tu changeras

Si tu as plutôt tendance à te masturber le soir avant de te coucher ou pendant la nuit, pourquoi ne pas essayer de le faire le matin, au réveil ? C'est un excellent moyen de commencer la journée, détendu, de bonne humeur et en forme ! Dans le même genre, si tu es chez toi l'après-midi, n'hésite pas à t'adonner à une petite séance de masturbation entre deux réunions, histoire de faire une petite pause des plus agréables.

2. Une nouvelle position, tu testeras

Comme de nombreuses femmes, tu as plutôt tendance à t'allonger sur le dos pour te masturber ? Et si tu essayais de nouvelles positions pour changer un peu les choses ? Tu peux, par exemple, t'asseoir sur tes genoux et appuyer ton clitoris contre un vibro, te mettre en levrette, sur le ventre, debout ou encore placer tes genoux sur tes épaules. Cela te permettra de découvrir d'autres sensations, d'atteindre des zones différentes et de trouver plus facilement l'orgasme.

3. Les différentes stimulations, tu varieras

Pourquoi te concentrer uniquement sur ton clitoris ou ton vagin quand ton corps est parsemé de zones érogènes excitantes ? N'hésite pas à tout explorer, de tes seins à tes fesses, en passant par le haut de tes cuisses, ton cou, ou encore le bas de ton ventre, afin de voir ce qui t'excite encore plus. On te conseille d'ailleurs de le faire en même temps que tu te touches le clitoris ou le vagin, avec ou sans sextoy, car cela permet d'avoir des orgasmes encore plus intenses.

4. Un nouvel accessoire, tu testeras

Parfois, le meilleur moyen d'améliorer ses séances de masturbation, c'est d'y introduire de nouveaux jouets. Si tu es plutôt habitué⸱e aux stimulateurs clitoridiens, pourquoi ne pas essayer un vibromasseur, ou encore des boules de geisha, un plug anal, un dildo ou un god tout simple ? Et outre les sextoys, tu peux également te bander les yeux ou te caresser avec un plumeau. Il existe tellement de possibilités pour se faire du bien, ce serait dommage de s'en priver.

5. Sur un oreiller, tu te frotteras

Pas besoin d'enlever ses vêtements pour s'éclater sexuellement. Il suffit de frotter sa vulve à travers sa culotte contre quelque chose de doux, comme un oreiller, une peluche, une pile de linge. On ajuste sa position, celle de l'objet et l'intensité de la pression de sa vulve et on commence à se frotter lentement, avant d'accélérer tout en respirant profondément, jusqu'à ce que l'orgasme arrive.

6. Une playlist spéciale, tu te concocteras

Il existe une playlist pour tout : se motiver à faire du sport, se motiver à travailler, se remettre d'une rupture, retrouver le sourire. Et il en existe aussi pour se masturber ! Une petite sélection de chansons sexy peut en effet permettre de se mettre dans l'ambiance, de trouver l'excitation et d'accorder le rythme de ses caresses à celui de la musique. Et puis, cela permet aussi de couvrir les bruits de plaisirs que tu feras lorsque tu seras proche du septième ciel.