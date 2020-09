6 conseils pour éviter et soigner l'acné provoquée par le port du masque

Nos conseils pour éviter de se choper la maskné.

Indispensable pour se protéger du Covid-19, le masque - qui sera obligatoire sur le lieu de travail dès le 1er septembre - n'en reste pas moins contraignant. Outre les marques au niveau du visage et les oreilles qui finissent par se décoller, son port quotidien est à l'origine d'un nouveau phénomène épinglé par les dermatologues : la maskné. En anglais, ce mot-valise est la contraction des mots « masque » et « d'acné ». Tu l'auras compris, il s'agit des problèmes de peaux que le masque provoque (et qui sont loin de concerner qu'une tranche de personnes).

En effet, comme le notent plusieurs experts de la peau, cette récente éruption de boutons touche aussi bien les peaux « saines » que les acnéiques. Favorisées par l'humidité, la chaleur et la sueur (un effet sauna qui va avoir tendance à produire plus de sébum et ouvrir les pores de la peau), les bactéries responsables de l'acné s'en donnent à coeur joie !

La friction du masque exercée au niveau du menton, du nez mais aussi des joues peut également être à l'origine de ces réactions cutanées, sans parler des mains sales que l'on va davantage porter à notre visage pour manipuler le masque. Bref, bien que nécessaire, le masque ne s'avère pas être un allié pour la santé de la peau. Cependant, il existe quelques tips pour éviter la maskné et, sympas, on t'en a listés ici plusieurs :

#1 Bien choisir son masque

Le choix du masque est très important. Pour celles qui n'ont pas opté pour la version jetable, il vaut mieux privilégier un tissu de qualité, de préférence en 100% coton.

Crédit : Unsplash @mrbaconcat

#2 Le laver/changer régulièrement

Cela va de soi mais peu d'entre nous respectent en réalité ces règles d'hygiène (qui sont d'autant plus importantes qu'elles répondent aux règles sanitaires) : un masque se change régulièrement ! En tissu, il faut le laver après chaque utilisation. Quant aux masques chirurgicaux, ils ne se réutilisent bien évidemment pas et doivent être remplacés toutes les 3-4 heures.

#3 Ne pas utiliser de produits corrosifs

Pour l'entretien des masques en tissu, on oublie le lavage avec des produits agressifs (la javel et l'alcool ne sont absolument pas nécessaires et auront plutôt tendance à décaper la peau). On opte pour un nettoyage à l'eau chaude (60°C) pendant au moins 30 minutes, à répéter après chaque utilisation.

#4 Se laver les mains et le visage à chaque manipulation

Cela paraît logique et pourtant, se laver les mains avant et après avoir tripoté son masque n'est pas tout à fait devenu un réflexe pour tout le monde. De même pour le visage, que l'on lavera avec un gel nettoyant avant et après l'usage du masque.

Crédit : Unsplash @fcarysnyder

#5 Ne pas porter de maquillage

Et oui, masque et maquillage ne font pas bon ménage ! On zappe donc idéalement les couches de make-up, qui vont avoir tendance à davantage obstruer les pores. Pour une peau en meilleure santé, le mieux est de choisir une crème hydratante, à appliquer principalement sur la zone masquée.

#6 Hydrater... mais ne pas trop exfolier

Comme pour toutes les personnes sujettes à des problèmes de peau, il est préférable d'y aller mollo avec les gommages. S'ils peuvent s'avérer bénéfiques pour désincruster les pores, ils peuvent également être un peu trop agressifs pour la peau et ainsi accentuer les irritations, comme le précise l'esthéticienne américaine Kate Jae, dans les colonnes de The Wired : « Il faut garder votre visage propre et hydraté et ne pas l'exfolier excessivement. Les gens pensent souvent qu'ils doivent assécher l'acné, mais le dessèchement de votre peau peut en fait entraîner davantage de poussées ».

Crédit : Unsplash @parkstreet

Si, malgré ces conseils, tu continues de constater une éruption de boutons depuis l'usage du masque, n'hésite pas à consulter un médecin généraliste ou un·e dermatologue.