7. Koğuştaki Mucize, le Roi Lion, ces 10 films ont été les plus streamés pendant le confinement

Quels sont les films les plus regardés par les Français·e·s pendant le confinement ?

Après deux mois de confinement passés à la maison, il est temps de tirer le bilan de nos séances intensives de binge-watching ! Avec les nombreuses plateformes de streaming à notre disposition, il n'a pas toujours été facile de se décider sur un programme tant le choix était vaste : Netflix, Disney+, Amazon Prime et Canal+ ont su nous proposer un catalogue riche pour faire défiler rapidement nos journées. Le site Ecran Total vient de départager les programmes gagnants en dévoilant une liste des 10 films les plus streamés ces dernières semaines.

Sans surprise, Netflix reste le leader incontesté sur le marché avec 7 films présents dans le classement, dont Tyler Rake, le plus gros succès jamais enregistré sur la plateforme. Et que dire du film turc, 7. Koğuştaki Mucize, la grande surprise de ce confinement ? Sans plus attendre, voici le top 10 des films les plus vus par les Français·e·s !

10. Lost Girls - Netflix : 515 440 streamings

8. Le Roi Lion - MyCanal : 561 889 streamings

7. Spencer Confidential - Netflix : 644 732 streamings

6. Code 8 - Netflix : 648 708 streamings

5. Forte - Amazon Prime : 729 568 streamings

4. Mensonges et trahisons - Netflix : 762 598 streamings

3. Tyler Rake - Netflix : 945 389 streamings

2. La Plateforme - Netflix : 1 370 222 streamings

1. 7. Koğuştaki Mucize - Netflix : 1 658 399 streamings

Quel programme avez-vous regardé dans cette liste ?