8 idées à soumettre au gouvernement pour que nos hommes adoptent une tenue républicaine

Cacher ces torses que je ne saurais voir.

La formule aurait pu prêter à sourire si elle ne soulevait pas un problème de fond. Depuis la déclaration du ministre Jean-Michel Blanquer au sujet de la fameuse « tenue républicaine » qu'il conseille aux jeunes lycéennes, les spéculations vont bon train. Qu'est-ce qu'une tenue républicaine ? Quand est-on assez couverte pour passer les portes de son établissement scolaire sans faire offense aux règles de bienséance ?

Si plusieurs jeunes étudiantes ont dénoncé le sexisme dont elles sont victimes en lançant le mouvement #lundi14septembre, journée où elles invitaient les femmes à s'habiller de façon « indécente », Français et Françaises sont nombreux·ses à estimer que ces dernières doivent bannir certains vêtements au bahut, tendance révélée par un récent sondage très controversé mené par l'Ifop pour l'hebdomadaire Marianne.

En effet, à la question « qu'est-ce qu'une tenue correcte pour une fille au lycée ? », les 2000 participant·e·s ont répondu que le non port du soutien-gorge, le crop top, les décolletés plongeants ou encore les bretelles de soutif apparentes n'en faisaient pas partie. Des résultats qui ont provoqué de vives réactions, notamment du côté des assos et des militantes féministes.

Quand arrêtera-t-on de sexualiser le corps des femmes et ce, dès leur plus jeune âge ? Quand cessera-t-on d'encourager la culture du viol en fustigeant leur apparence et en défendant leurs oppresseurs ? Quand finira-t-on par interdire aux femmes ce que l'on autorise aux hommes ? L'égalité des sexes est-elle vraiment une utopie ? Et si l'on inversait les rôles, peut-être pourrions-nous se rendre compte du caractère absurde de la situation ?

Parce qu'on prend plus qu'au sérieux la « tenue républicaine » chère à notre gouvernement, on s'est dit que 2-3 ajustements du côté de la gent masculine ne seraient pas de trop.

#1 Les décolletés plongeants

Les décolletés des femmes n'ont toujours pas bonne presse. Qu'ils soient portés au lycée ou au Quai d'Orsay d'ailleurs. Pourtant, il n'y a pas que les femmes qui aiment jouer avec la profondeur d'un décolleté. Il n'y a qu'à jeter un oeil à ces torses qui se dévoilent sous des chemises XXS déboutonnées jusqu'au nombril pour en attester. Des bustes tout pecs dehors qui jouent avec nos nerfs et titillent nos hormones. Pas cool les gars.

Crédit : Unsplash @whatthejones

#2 Les sous-vêtements apparents

Tandis que toute une génération parle encore du string rose de Britney Spears porté sur son pantalon, fait-on autant de bruit autour de cette mode qui laisse les sous-vêtements des hommes se dévoiler aux yeux et à la vue de tous ? Des bandes de caleçons apparentes sous des jeans taille basse ou carrément des fesses entières sorties de baggys vraiment (mais genre vraiment) sur le point de se faire la malle, la République en a dans le pantalon !

Crédit : Unsplash @scorpiocreative

#3 Les T-shirts moulants

Selon le sondage de l'Ifop, le peuple français ne veut pas voir des tétons de lycéennes se deviner sous des hauts trop moulants. Mais que pense-t-il de ces mêmes vêtements serrés qui laissent entrevoir la musculature des hommes, la forme de leur pectoraux et même - ô provocation - le bout de leurs tétons qui pointent ? On ne veut pas jouer les poucaves mais on connait un paquet de mecs qui mériteraient un petit rappel à l'ordre.

Crédit : Unsplash @stevenerixon

#4 Les shorts au-dessus du genou

Il n'est pas si loin l'époque où on mesurait la longueur des jupes des femmes pour juger leur correction. En 2020, un vêtement qui laisse apercevoir trop de peau est encore considéré comme « indécent ». Et pourtant, les hommes aussi aiment se balader avec des bermudas ou des shorts qui montrent leurs mollets, leurs genoux voire même la moitié de leurs cuisses. Devant tant d'obscénité, on serait bien tentées de recourir à la bonne vieille méthode et d'observer tout ça à la loupe. Allez, une règle, et que ça saute !

Crédit : Unsplash @karsten116

#5 Les pantalons de travail trop serrés

Le gouvernement a-t-il prévu de protéger nos pauvres petits yeux des raies de fesses qui s'échappent des pantalons de travail trop serrés ? Plombiers, mécaniciens, manutentionnaires, faut-il bientôt songer à leur imposer une combi façon Mario & Luigi pour venir à bout de ces fesses toutes poilues qui pervertissent nos esprits innocents ? En vrai, ça mérite discussion.

Crédit : Unsplash @johnfo

#6 Les jeans trop moulants

OK, c'est plutôt honorable à eux de se montrer aussi fidèles à leurs skinny jeans, malgré les 10 bonnes années qui nous séparent de cette mode qui les désignait comme l'ultra-tendance, mais que fait-on du malaise qu'ils génèrent lorsqu'ils sont portés un peu à l'étroit ? Non, parce qu'on est déjà sympas d'avoir accepté le manspreading dans le métro autant d'années, mais quand en plus on doit se taper ce face-à-face hyper malaisant avec leurs paires de c****les toutes engoncées dans leurs pantalons trop justes, on est quand même en droit de se demander ce que fout la police des moeurs ?

Crédit : Unsplash @fodelwdc

#7 Les couleurs claires à la salle de sport

On n'a rien contre un joli polo pastel ou un beau Marcel blanc (quoique...), mais il y a tout de même des limites ! On pense notamment à ces hommes qui osent venir habillés de couleurs claires à la salle de sport. Ils savent pourtant qu'ils vont transpirer, que leurs vêtements vont naturellement devenir transparents et que - ô malheur - les femmes seront tentées d'aller mater leurs torses qui se dévoilent. Pour éviter de déconcentrer notre regard et nous éviter une séance de squats toute pétée, on aimerait bien que les politiques envisagent d'imposer les matières épaisses et les couleurs foncés à la salle. Question de respect.

Crédit : Unsplash @johnfo

#8 Les slips moule-burnes

Les caleçons de bains, passe encore. Mais doit-on implorer le retour du costume du bain à la plage, celui qui recouvrait de façon quasi-intégrale le corps des hommes, pour ne plus avoir affaire à ces slips d'une indécence folle ? Parce qu'en attendant, pendant qu'on embête les femmes quand elles sont trop dénudées ou au contraire trop couvertes sur la plage, des hommes se baladent tranquillou bilou le paquet moulé et apparent sans que ça ne gêne personne. Et ça, il serait temps que ça change. Allez, on remballe !

Crédit : Unsplash @amamgee

Ceci est évidemment une liste exhaustive pour habiller nos hommes de façon républicaine. Mais chaque chose en son temps, la décence s'acquiert à petits pas.