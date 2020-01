Pire qu'un ex relou, la gastro-entérite revient chaque année, avec une technique d'attaque plus ou moins sévère. Inutile de te rappeler combien elle est agressive cette année : tu l'as sans doute remarqué. Particulièrement contagieuse en hiver (le pic reste les mois de décembre et de janvier, pour bien bousiller nos fêtes de fin d'année), cette maladie peut se contracter de différentes façons : elle peut être virale et s'attraper par simple contact (des mains ou des objets contaminés) ou être bactérienne et se choper en ingérant un aliment contaminé par des germes (cette année, les huîtres ont été largement responsables d'intoxication alimentaire). Voilà donc l'occasion de rappeler quelques règles d'hygiène pour éviter d'attraper cette maudite gastro !

On ne le répétera jamais assez : pour contrer la gastro-entérite, le premier réflexe à avoir est de se laver les mains ! Après être sorti·e des toilettes bien sûr, mais aussi avant de porter quelque chose à sa bouche (on évite aussi de mordiller les doigts à longueur de journée hein...) ou après avoir serré la main d'un collègue. Si on ne dispose pas toujours de robinet pour pouvoir passer ses mains sous l'eau, le gel hydro-alcoolique planqué dans le sac est un bon moyen de se protéger des microbes à n'importe quel moment !

Se laver les mains pour ne choper la gastro

S'il faut penser à se laver les mains régulièrement, notre intérieur est également un nid à microbes. Comme il est difficile de ne pas toucher des poignées de porte, de ne pas poser ses doigts sur la table, d'éviter de toucher le papier toilette, le mieux reste de désinfecter le plus souvent possible ces surfaces à risque. Evidemment, on n'oublie pas non plus le portable, l'ordinateur, la télécommande ou encore les interrupteurs, ces objets que l'on tripote à longueur de temps.

Etant donné que le virus de la gastro-entérite se transmet principalement par le contact physique, il est préférable de se tenir à distance des gens. Bonne excuse pour éviter le relou de la machine à café qui fait des bisous baveux, moins sympa quand on vit en couple. Cela va sans dire qu'il faut redoubler de vigilance dans des lieux comme les transports en commun. Petit conseil ? Joue-la surfeuse pro pour garder ton équilibre plutôt que de t'agripper à la barre de métro, véritable bouillon de culture. Beurk.

On le sait, il ne s'agit pas de la meilleure période pour vivre les fenêtres ouvertes mais se protéger de la gastro (et de toutes sortes de méchants virus comme la grippe) vaut bien de se cailler les fesses une petite heure. Oui, les bactéries n'aiment pas le froid et peu d'entre elles y résistent, alors n'hésite pas à aérer ton intérieur tous les matins, meilleur moyen d'oxygéner l'espace et de lui apporter un environnement plus sain. Enfin, n'oublie pas de passer tes draps régulièrement à la machine et de nettoyer fréquemment tes sanitaires.

Si une alimentation équilibrée et saine est conseillée toute l'année, pendant les périodes de fortes épidémies, il vaut mieux ne pas blaguer avec ça ! Alors, pour anticiper la gastro, une petite cure riche en vitamine D est idéale (surtout qu'on en manque tous pendant l'hiver), sans oublier une bonne hydratation. Eh oui, en cas d'entérite, on est sujets aux diarrhées qui déshydratent énormément. Bref, buvons, buvons, buvons (et de l'eau bien sûr) !

Pendant l'hiver, on est déjà naturellement plus fatigué·e·s et donc plus vulnérables face aux microbes. Là aussi, s'il est recommandé de dormir au moins 7 heures par nuit tout au long de l'année, le sommeil est encore plus précieux pendant ces périodes de maladies. Ne négligeons donc pas nos nuits de sommeil, histoire d'être d'attaque si d'aventure, le virus de la gastro avait prévu de nous chercher des noises.

Pardon pour ces détails pas glam' mais la porte des toilettes, c'est comme l'abattant, ça se ferme ! Bon déjà parce qu'esthétiquement, on a vu plus choupi mais aussi et surtout parce que lorsqu'on tire la chasse d'eau, des tas de particules sont libérées et viennent se déposer sur les surfaces environnantes. Et boum, on passe derrière et on entre en contact avec. Alors deux conseils : on tire la chasse d'eau avec l'abattant fermé puis on referme la porte des toilettes derrière nous. Simple. Efficace.

Difficile de garder son calme quand tout ton entourage vomit ses tripes et pourtant, une étude réalisée par des chercheurs de l'université de Pittsburgh a démontré que le stress était à l'origine d'une forte production de cortisol, une hormone qui, lorsqu'elle est sécrétée en grande quantité, peut affaiblir le système immunitaire. Bref, tout ce que l'on ne veut surtout pas en période de gastro.

Voilà, on espère qu'avec tous ces conseils, tu passeras à travers cette méchante gastro !