A la recherche de la manucure parfaite, ces Instagrammeuses font disparaître leurs articulations (et c'est archi flippant)

Et une de plus, une ! Parmi les nombreuses tendances improbables qui pullulent sur Instagram, une en particulier a retenu l'attention de l'experte en réseaux sociaux Sarah Tasker. Sur son compte Twitter, la jeune femme remarque que la nouvelle lubie des Instagrammeuses beauté est... de gommer leurs articulations lorsqu'elles affichent leur manucure pimpante. « Nouveau dans la famille des 'tendances Instagram qui m'effraient en silence', nous avons le gommage des articulations pour le look saucisse' » ironise-t-elle sur la toile, photos à l'appui. Des captures carrément flippantes et qui laissent perplexes...

New in “instagram trends that quietly frighten me” we have airbrushing out your knuckles for that ‘hot dog’ look... pic.twitter.com/grttFaoNal — Sara Tasker (@meandorla) November 14, 2019

Outre l'étrangeté de la pratique et son aspect esthétique plus que douteux (il est vrai que ces doigts privés de leurs articulations ressemblent plus à des petites knackis ou des mains en plastique), le message véhiculé derrière cette dernière tendance est pour le moins inquiétant. Ce que constate d'ailleurs Sarah Tasker : « J'ai l'impression que les femmes ont assimilé l'idée que tout ce qui n'est pas lisse et sans aucune imperfection est inacceptable. Et que nos corps posent problème lorsqu'ils ne se conforment pas à la réalité anatomique ».

En effet, si gommer ses articulations avec Photoshop pour obtenir une parfaite photo de manucure peut être vu comme une lubie ridicule portée par une poignée d'Instagrammeuses, on est en droit de se demander comment cette tendance ne pourrait pas - à terme - participer à créer de nouveaux complexes chez les femmes, alors qu'il s'agit ici d'une particularité physique tout à fait normale, qui n'a absolument rien de disgracieux. Un peu comme la cellulite, « ce défaut » que pourchassent les femmes à grands coups de sport, de crèmes miracles et de bistouri... et qui n'était pas assimilé comme tel avant que médecins et presse féminine ne partent en guerre contre elle dans les années 20.

Bref, quand est-ce qu'on foutera la paix aux corps des femmes ?!