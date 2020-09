À vos baguettes magiques, l'univers Harry Potter débarque dans un nouveau jeu vidéo (déjà) épique

Moldus, c'est le moment de révéler quel est le sorcier qui dort en vous !

Cette nuit, à l'occasion du showcase de la PlayStation 5, une grande surprise a été officialisée au monde entier par la Warner Bros. Games : Hogwarts Legacy, le RPG de l'univers Harry Potter est prêt, deux ans après une fuite qui avait attiré l'attention de tous les Moldus de la planète. Développé par les studios Avalanche, ce jeu en monde ouvert proposera mille possibilités pour les joueurs, en plus d'évoluer dans le monde de la sorcellerie avec tous les codes propres à Harry Potter. Mais attention, le célèbre sorcier n'en fera pas partie... Voilà tout ce qu'il faut savoir !

L'action du jeu l'Héritage de Poudlard se déroulera à la fin du 19ème siècle, bien avant l'arrivée du sorcier à la cicatrice ! Vous y incarnerez un étudiant qui détient un ancien secret puissant qui pourrait faire vaciller Poudlard et le monde de la sorcellerie. Tout au long de la partie, il vous faudra apprendre à développer vos compétences, votre maîtrise des sorts, tout en participant à différentes missions à l'intérieur et extérieur de l'école.

Crédit : Warner Bros. Games

Eh oui, il vous sera aussi possible de naviguer dans la Forêt Interdite ou le Pré-au-Lard pour y découvrir de nouvelles choses ! Enfin, vous aurez la possibilité de vous faire des ami·e·s, combattre des créatures et sorciers, tout en changeant le cours de l'histoire. À vos portefeuilles, ce nouveau jeu sortira en 2021 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One. Il est temps d'activer le sort Accio !