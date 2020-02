After We Collided, la fan fiction adolescente s'offre un trailer avec (encore) plus de sexe !

La célèbre fan fiction adolescente d'Anna Todd revient sur grand écran pour un deuxième volet des plus sexy ! Annoncée au printemps dernier, cette suite appelée After We Collided se promet d'être encore plus hot que son prédécesseur dont l'adaptation un peu trop soft n'avait pas emballé les fans des livres en question. Que nenni, Tessa et Hardin reviennent en force dans le premier trailer de cette deuxième partie où les choses ne vont pas se passer comme prévu...

Après une fin mouvementée dans After, les deux personnages principaux semblent toujours en proie à une attirance mutuelle forte et une irrésistible envie de se la jouer Fifty Shades Of Grey dès qu'ils se retrouvent dans la même pièce. Mais un nouveau personnage, Trevor (joué par Dylan Sprouse), pourrait bien chambouler tous les plans de Tessa sur l'amour, rendant Hardin encore un tout petit peu plus jaloux. Les tourtereaux ont-ils encore une chance ? Tu auras ta réponse bientôt au cinéma !