Ah, l'orgasme aurait un (autre) bienfait surprenant

Évacue le stress, libère des endorphines, aide à mieux dormir, non, il ne s'agit pas d'un médicament miracle à la compo' douteuse mais bien des nombreux bienfaits de l'orgasme. Et ce n'est pas tout : une récente étude publiée en 2017 révèle que l'orgasme féminin a également des effets... rajeunissants. Selon des chercheurs espagnols, lorsqu'une femme jouit, elle permet à son vagin de se tonifier : « La stimulation du clitoris et l'orgasme féminin aident réellement à rajeunir toute la région vaginale » explique sur le site The Irish Sun Elena C. Arias, directrice de la Clinique Graal à Marbella et experte en médecine esthétique.

« Au moment de l'orgasme, le clitoris augmente en volume avec une pression artérielle accrue. L'utérus contracte le plancher pelvien, augmente la tension musculaire pelvienne et renforce l'ensemble de la région » détaille-t-elle. Si l'excitation clitoridienne a donc de réels effets sur le vagin, le rendant plus élastique, c'est notamment grâce à la lubrification qui vient « hydrater » et ainsi rajeunir toute la surface vaginale.

En cette journée mondiale de l'orgasme, cette info ne tombe clairement pas dans l'oreille de sourd·e·s !