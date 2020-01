Aimer les mêmes plats serait la base d'un couple qui marche selon cette étude

Si l'adage voudrait que les contraires s'attirent, avoir des points communs avec son ou sa partenaire permet de mesurer la compatibilité de caractères, paramètre tout de même important lorsqu'on veut faire durer une relation amoureuse. Parce qu'avec le temps, il est difficile de s'entendre sur tout et les disputes peuvent vite devenir quotidiennes. D'ailleurs, l'un des sujets de discorde les plus fréquents au sein d'un couple concerne... la nourriture. Eh oui, deux personnes vivant sous le même toit consacrent une grande partie de leur temps à se mettre d'accord sur un menu.

Voilà pourquoi avoir les mêmes préférences culinaires et le même régime alimentaire est aussi important pour bien des personnes. D'après une étude Yougov menée auprès de 1003 personnes en janvier 2020 pour les applis Deliveroo et happn, près d'un Français sur deux considèrent qu'il est important d'avoir les mêmes goûts en cuisine que son ou sa conjoint·e. Un végétarien et un carnivore peuvent effectivement s'entendre mais celles et ceux qui se sont déjà retrouvés dans ce type de configuration savent à quel point la nourriture peut être un obstacle dans la relation.

Et s'il est tout à fait possible d'exclure les moments partagés à deux autour d'un repas pour éviter un conflit (mais cela peut vite devenir invivable à la longue) ou espérer que les habitudes alimentaires s'accordent au fil du temps, une autre étude réalisée par la revue Appetite montre combien la nourriture peut être le ciment d'un couple. Menée sur 100 couples âgés de 18 à 69 ans qui ont partagé 3 à 540 mois ensemble, celle-ci met en lien les préférences food (salé, amer, sucré, acide) et les odeurs.

En comparant les goûts de chacun·e, les scientifiques ont pu conclure que les couples dont la relation était la plus longue étaient justement ceux qui partageaient les mêmes préférences culinaires. Voilà, on sait désormais par quelle question commencer notre prochain date !