Alerte job de rêve, cette marque de vêtements vous paye pour mater Netflix dans votre canap'

Votre mission principale ? Rester en pyjama et binge watcher vos shows préférés !

En me baladant sur les Internets, je suis tombée sur une offre d'emploi très alléchante pour les casaniers ! La marque de vêtements britannique Pour Moi est à la recherche d'un·e testeur·euse de vêtements de conforts (pyjamas, survêtements d'intérieur, pantalon en pilou) avec une rémunération de 330€ à la clé. La mission principale est très simple : porter les vêtements d'intérieur pendant 10 heures au cours d'un mois, tout en effectuant certaines tâches imposées pour réussir la mission !

Quelles sont les règles à suivre ?

Regarder trois épisodes de votre série préférée dans votre canapé ou lit

Profiter d'un verre de vin ou d'un délicieux chocolat chaud blotti sur le canapé

Préparer une tasse de thé (ou une autre boisson chaude)

Faire défiler les applications sur votre téléphone pendant au moins 10 minutes

Après avoir effectué ces tâches, vous devrez répondre à une petite enquête et partager votre ressenti sur les vêtements. Et bingo, à vous l'argent ! Avec l'arrivée proche de l'hiver et des jours maussades, voici un excellent moyen d'allier l'utile à l'agréable, en plus de prévoir un tas de séances de binge watching devant Netflix (le programme du mois d'octobre est super).

Avoir plus de 18 ans

Être résidant en Europe

Aimer se prélasser dans son canapé

Si vous remplissez ces trois conditions, on vous donne rendez-vous sur la page de la marque pour remplir vos coordonnées dans l'espoir de remporter le gros lot. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 12 octobre pour un démarrage le 26 octobre prochain. À vos claviers !