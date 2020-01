Alerte job de rêve : une agence vous paye pour visiter des parcs Disney

La routine de votre job commence-t-elle à vous peser ? Vous passez vos journées à faire des tests pour savoir quelle est la princesse Disney qui vous correspond le plus ? Il est grand temps de changer et prendre un nouvel élan dans votre vie pro. Loin de devoir consulter un routinologue pour vous faire avancer, votre passion de Disney pourrait vous aider à obtenir un job de rêve pour voir du pays en vous amusant. L'agence de voyage, Ocean Florida a diffusé une nouvelle annonce un peu particulière : Devenir un testeur de parcs à thème professionnel en Floride !

Ouvert au monde entier, ce job de rêve est réservé aux plus de 18 ans, intrépides et maniant les réseaux sociaux comme jamais ! Pendant trois semaines, vous serez chargée de visiter le parc Disney World et les meilleurs parcs à thème (Disney World Resort, Universal Studios, etc..) d'Orlando pour la modique somme de 3950$. Le gros plus ? Tout est pris en charge pour vous et la personne qui vous accompagne (avion, repas, billets, fastpass), un double plaisir en somme !

Réaliser des photos et vidéos des endroits visités et les publier sur les réseaux sociaux

Tester les repas

Noter les défilés, spectacles et attractions

Prendre une photo avec chaque personnage des parcs

Ce projet a été lancé pour élaborer un guide détaillé des meilleurs parcs à thème, entièrement fait par des gens normaux, à destination des voyageurs qui recherchent de vraies recommandations non marketées. Les missions vous parlent ? Rendez-vous sur le site de l'agence jusqu'au 31 janvier prochain pour poster votre candidature et décrocher the job !