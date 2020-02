Alerte malaise, ces influenceurs surfent sur le Coronavirus et en font une tendance mode

Faire le buzz pour faire monter en flèche sa popularité, à coups de photos hyper léchées et de hashtags viraux, voilà grosso modo le but d'un influenceur. Et si le principe peut déjà en irriter plus d'un·e, que penser de ces Instagrammeurs qui surfent sur le Coronavirus pour gagner des followers et faire des placements de produits ? Incroyable et pourtant vrai, cette tendance hyper malaisante commence à faire son nid sur Instagram, à l'heure où l'épidémie a déjà fait plus de 700 morts.

Le masque chirurgical, le nouvel accessoire tendance ? C'est du moins ce que les publis de l'influenceur Steven Divish et du mannequin russe Sonya Buchik (pour ne citer qu'eux), tous deux glissés dans des looks hyper pointus et cachés derrière des masques de protection, semblent indiquer. Posts d'ailleurs boostés par le hashtag #coronavirus qui a déjà généré plus de 200 000 publications. Tout aussi malaisant, de nombreux instagrammeurs s'affichent, l'air narquois, défiant le virus avec des messages qui laissent quand-même perplexes...

Tandis que l'influenceur allemand Fitness Oskar et sa copine glamourisent l'épidémie, s'embrassant avec leurs masques de protection en Thaïlande en scandant qu'ils n'ont pas « peur du virus... » et qu'ils profitent « toujours de [leurs] vacances », le youtubeur Logan Paul pose fièrement aux côtés de mannequins... avec carrément un masque à gaz. « F*ck le coronavirus », voilà son cri de révolte...

No comment.