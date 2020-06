Alerte villas de rêve, ces 10 logements Airbnb ont récolté le plus de likes sur Instagram

Ça donne envie de voyager, tout ça !

Parce que notre salon, notre chambre, notre cuisine et nos toilettes sont les seuls endroits que l'on a pu visiter ces trois derniers mois, l'envie de voyager a été, pour beaucoup, encore plus présente et forte qu'auparavant. Où s'envoler lorsque les frontières rouvriront ? Quelles merveilles découvrir lorsque la crise sera passée ? Parce que nous avons encore plus de projets dans la tête à présent, Airbnb est remonté dans ses archives Instagram pour nous proposer ses 10 logements les plus likés l'été dernier. De juin à août 2019, voici donc les villas & cottages qui ont le plus fait rêver les Internautes, pour vous donner des idées pour votre future résa.

Notée 4,82/5, cette micromaison rustique à flanc de falaise est le lieu idéal pour un séjour romantique, coupé du monde. Le cottage, l'extérieur et la terrasse sont privatifs, mais cuisine, salon et salle de bains sont partagés dans la résidence principale.

4,94/5, qui dit mieux ? Cette magnifique villa donnée pour 8 voyageurs se situe sur un domaine de presque 3 hectares de forêt, le genre de lieu où il aurait fallu se confiner avec sa bande de potes.

Avec 5 étoiles sur 5, cette villa flottante accessible uniquement par bateau ou hydravion (oui oui) offre des services de luxe dont une conciergerie ouverte 24h/24 et l'accueil avec une coupette de champagne. Ambiance lune de miel, vous avez dit ?

Noté 4,90/5, ce logement sur pilotis est typique de Bali : piscine surplombant la jungle, passerelle en bois et salle de bains semi ouverte composent cette villa pour 4 personnes. Déconnexion assurée !

Avec une incroyable moyenne de 5/5 pour plus de 100 avis, ce petit cottage de la côte sud de l'Angleterre est l'endroit idéal pour une retraite hivernale, avec cocooning au coin du feu, balade dans les bois ou boisson chaude en regardant les moutons au programme. Sweet !

Ce bungalow directement sur la plage, donné pour 4 voyageurs, récolte tout de même une moyenne de 4,85/5 ! Il faut dire que se réveiller les pieds dans l'eau turquoise, ça a de quoi faire rêver, prêt·e·s pour une journée bronzette ?

5 étoiles, c'est la note accordée à cette incroyable villa norvégienne, aussi bien adaptée aux séjours entre amis qu'en famille. Les 8 voyageurs qu'il est possible d'y caser risquent de ne plus savoir où donner de la tête, entre la vue époustouflante sur l'Atlantique depuis le jacuzzi, ou la déco scandinave aux petits oignons.

Au Mexique, cette grande demeure pouvant accueillir jusqu'à 4 personnes a fait le bonheur d'une centaine de voyageurs, qui lui ont donné la note de 4,82/5. La structure couleur terre battue nous plonge dans une atmosphère authentique, ce n'est pas la jungle environnante qui dira le contraire.

Dans un style moderne à l'intérieur et tradi à l'extérieur, la demeure de Bellagio en Italie compte une éval' de 5 étoiles à son actif. La piscine à débordement donnant sur le lac et les collines ne vaut pas moins, la vue est époustouflante !

Avec une moyenne de 4,89/5, cette maison australienne à flanc de falaise peut accueillir jusqu'à 6 invités. Comme bien des demeures de cette sélection, elle aussi a figuré dans des magazines de déco, c'est dire si elle est canon ! Un lieu aussi reposant à l'intérieur avec cette déco bord de mer qui nous embarque, qu'à l'extérieur avec les vagues qui s'abattent sur les rochers.

Lorsqu'on pourra de nouveau voyager loin, toutes ces demeures pourront alors être réservées... pour laquelle craquerez-vous ?