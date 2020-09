Alléluia, le congé paternité va enfin être rallongé

Un congé paternité doublé !

On l'espérait « d'ici la fin du mois », c'est désormais officiel : le congé paternité va bel et bien être allongé, comme l'a confirmé l'Elysée mardi soir. Jusqu'à présent, les jeunes papas avaient droit à 14 jours de congés, qui comprenaient les 3 premiers obligatoires et qui sont à la charge de l'employeur mais aussi les 11 jours optionnels, à la charge de la branche famille. « Trop court pour avoir le temps de nouer ce lien d'attachement et pour, du coup, favoriser le meilleur bien-être et le meilleur développement possible pour les enfants » estime le gouvernement.

Crédit : Unsplash @seifkh

Allongée, la durée du congé paternité se voit doubler, passant de 14 à 28 jours. Une mesure qui entrera en vigueur le 1er juillet 2021 et qui est la concrétisation d'un « engagement très fort » pour lutter contre « les inégalités de destin à la racine » se félicite-t-on à l'Elysée. Alors que la durée du congé maternité peut aller jusqu'à 16 semaines, le but de cette réforme est également de favoriser l'égalité homme-femme et d'alléger la charge mentale des jeunes mamans. « On essaie de faire converger les congés entre les deux parents » précise le gouvernement.

Ce soir, le Président Emmanuel Macron doit confirmer la mise en oeuvre de cette mesure lors d'un déplacement au centre de Protection maternelle et infantile (PMI) à Longjumeau, dans l'Essonne.