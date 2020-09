Oh joie, on sait quand La Revanche d'une Blonde 3 sortira sur nos écrans et il va falloir être patient

Reese Witherspoon s'apprête à faire son grand retour dans le rôle de l'avocate au tailleur rose et la date de sortie vient d'être dévoilée pour notre plus grand bonheur (ou malheur).

Il y a 19 ans, on faisait la connaissance de l'incroyable Elle Woods, jouée par Reese Witherspoon, dans La Revanche d'une Blonde. Une jeune femme qui, pour prouver à son copain qu'elle est loin d'être stupide, décide de rentrer à Harvard pour devenir avocate. Deux ans après sortait la suite de ses aventures, La Blonde Contre-attaque, dans lesquelles elle se faisait licencier pour s'être attaquée à l'un de ses clients qui utilisait comme animaux de laboratoire des chiens de la famille de Bruiser, son chihuahua adoré. Intelligente, drôle, attachiante, déterminée et positive, Elle Woods nous a totalement conquis et elle s'apprête à faire son grand retour dans La Revanche d'une Blonde 3 ! Et on connaît enfin la date de sortie.

Malheureusement, il faudra prendre son mal en patience car le troisième volet des aventures d'Elle Woods n'est pas prévu avant le 18 mai 2022 ! Dans un tout petit peu moins de deux ans, autrement dit. Reese Witherspoon sera bien évidemment de retour dans le rôle-titre, ainsi qu'en tant que co-productrice. Du côté du scénario, c'est Mindy Kaling et Dan Goor (Parks and Recreation, Brooklyn Nine Nine) qui reprendront le flambeau. On ne sait pas encore grand chose de l'histoire prévue pour La Revanche d'une Blonde 3, mais elle devrait en tout cas se passer dans le présent, soit près de 20 ans après les événements du deuxième film. C'est une Elle Woods quarantenaire qu'on devrait donc découvrir et on a hâte de savoir ce qu'elle est devenue !