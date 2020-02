Amsterdam ouvre le droit de se marier avec sa BFF pour une journée, où sont les papiers ?

Si tu prévois d'organiser un trip avec ton·ta BFF prochainement, la ville d'Amsterdam pourrait être le point de chute idéale en Europe. A 1h30 de Paris, on ne présente plus cette ville des Pays-Bas accueillant des millions de visiteurs tous les ans, connue pour son quartier rouge et ses maisons au bord du célèbre canal. Entre les visites, la gastronomie et les fleurs, une nouvelle activité pourrait bien entrer dans ton programme : se marier avec ton·ta meilleur·e amie pour une journée dans la Venise du Nord.

Ce n'est nullement un poisson d'avril en avance, mais une animation bien réelle, créée par la société Wed & Walk et organisée dans la capitale néerlandaise. À partir de 75€ (jusqu'à 125€ selon les options), tu auras le droit à une cérémonie, avec le prêt des robes de mariée, le choix de la chanson et même un témoin pour t'accompagner dans cette journée particulière avec ton amicale moitié.

À l'issue des échanges de voeux, une séance photo immortalisera l'événement et un joli certificat te sera remis pour ne (jamais) oublier les promesses d'une amitié éternelle. Ne t'inquiète cependant pas, rien n'est officiel là-dedans et le divorce n'est pas une option envisageable dans ce cas ! Alors, es-tu prêt·e à tenter l'aventure ?