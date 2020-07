Apparemment cette protection périodique réduirait la durée des règles

Des règles moins longues et moins importantes ? Un sondage prouve que cette protection périodique aurait un impact sur nos menstruations.

Nous ne sommes pas toutes égales face aux règles. Si certaines se tordent de douleur pendant une semaine en souffrant de grosses pertes de sang, d'autres s'en tirent avec un flux moins important qui ne les embête qu'une poignée de jours (ouais, ça fout le seum). A l'heure actuelle, il existe peu de solutions efficaces et naturelles pour réduire la durée des règles et maîtriser le flux sanguin. Mais selon un récent sondage, une protection périodique pourrait changer la donne.

L'enquête a été menée par la team à la tête du mouvement Put a Cup in It qui milite en faveur de la coupe menstruelle, protection hygiénique jugée plus saine, plus écolo et plus économique que tampons, serviettes et autres culottes menstruelles. 1400 participantes ont ainsi été invitées à répondre à un questionnaire sur leurs règles. Parmi elles, 53% ont assuré que leurs menstruations étaient moins longues et moins importantes lorsqu'elles utilisaient une cup.

Alors qu'elles durent en moyenne 7 à 8 jours avec les autres protections périodiques, les règles des femmes sondées s'étaleraient sur 4 à 5 petits jours avec une coupe menstruelle. On serait tentées de sauter au plafond mais il faut prendre tout de même ces résultats avec des pincettes, n'ayant pas encore été corroborés par une étude scientifique. Cependant, comme le notent plusieurs experts interrogés par VICE, la pression négative de l'aspiration de la cup pourrait en effet agir sur le flux sanguin et « réduire la durée des règles ».

Une autre explication, davantage d'ordre psychologique, a également été avancée. Selon la gynécologue Jen Gunter, les femmes qui utilisent cette protection pourraient avoir le sentiment de perdre moins de sang, étant plus absorbante, mais cela resterait une simple question de perception. « Les femmes peuvent observer différemment le flux sanguin avec une coupe menstruelle par rapport à un tampon ou une serviette » explique-t-elle, plutôt sceptique.

Alors, as-tu constaté une différence au niveau de tes règles depuis que tu es passée à la cup ?