Apparemment, la mode du string qui dépasse est revenue dans le plus grand des calmes

Et on n'était pas prêtes.

Doucement mais sûrement. Alors que la mode le boudait, lui préférant franchement une lingerie plus sporty, voilà que le string préparait tranquillement sa revanche. Après avoir fait les m̶a̶u̶v̶a̶i̶s̶ beaux jours des années 2000, s'échappant du jean taille basse d'une Paris Hilton ou trônant fièrement sur le pantalon en cuir d'une Britney Spears (comment l'oublier !), depuis quelques saisons, le voici en pleine campagne électorale, regagnant timidement le coeur des it-girls du moment.

Depuis quelques essais plus ou moins concluants, où on l'a vu sous des robes transparentes sur tapis rouge ou encore intégré à des pantalons (oui, oui...), le string apparent ne prend plus de pincette et revient plus affranchi que jamais sur la scène mode. Mais attention, s'il se dévoilait sous des pantalons taille basse dans un design très girly, une esthétique qui collait à la tendance porno-chic popularisée par Tom Ford et Gucci, en 2020, on casse les codes.

Bella Hadid, Kylie Jenner, Dua Lipa, Alexa Demie, Emily Ratajokowski, sans parler d'une petite armée d'influenceuses bien déterminées à réhabiliter la fashion cred' du string qui dépasse, c'est sous un baggy, un jogging ample ou un jean taille haute loose que l'on retrouve ladite pièce. Porté nonchalamment, il donne l'impression d'un look enfilé à la hâte, façon ma séance de sport était si intense que j'en ai perdu mon pantalon. Pourquoi pas, après tout...

Alors, le string qui dépasse est-il bel et bien revenu en force cette année ou s'agit-il d'une énième tentative, défendue par une poignée de modeuses ? Va-t-on revoir des bouts de ficelle dans la rue ? Après la banane, les grosses barrettes et les superpositions de fringues, les années 2000 ont-elles définitivement plié le game ? Les paris sont ouverts.