Après les fringues et le mobilier, la nouvelle tendance serait le maquillage d'occasion

Plus économique, plus écolo voire même plus convivial, le marché de la seconde main continue de faire de plus en plus d'adeptes. Fringues, maroquinerie, mobilier, smartphones sont quotidiennement échangés entre particuliers sur des sites comme Ebay ou encore Vinted (qui compte plus de 10 millions d'utilisateurs, rien qu'en France). Mais il semblerait que l'achat d'occasion touche même le maquillage, une pratique qui pourrait se démocratiser cette année.

Selon une récente étude Ipsos menée pour Vogue Business, 2020 pourrait en effet marquer le boom du makeup de seconde main. Parmi les personnes interrogées, près de la moitié (49%) juge la pratique intéressante, notamment pour faire des économies. Des motivations environnementales sont également évoquées, notamment par la génération Z, plus sensible aux enjeux écologiques.

Le maquillage d'occasion, pour ou contre ?

Seulement, si acheter du maquillage d'occasion présente de nombreux avantages, la tendance se heurte à un problème de taille : l'hygiène. 68% des sondés se montrent ainsi réticents à l'idée d'utiliser du maquillage d'occasion, précisément pour cette raison. Et il faut bien reconnaître qu'il s'agit d'un point important : contrairement aux vêtements, les produits de maquillage ont très souvent une date de péremption, qu'il est déconseillé de dépasser au risque de provoquer des irruptions cutanées, des rougeurs ou des allergies.

Surtout lorsque l'on sait que la quasi-totalité des produits de makeup sont des nids à bactéries. Pour rassurer les clients, les plateformes qui vendent du maquillage de seconde main mettent donc en place des règles pour encadrer ce type de ventes. Par exemple, Vinted n'autorise que la vente de produits neufs et emballés dans leurs packagings d'origine. Mais est-ce bien suffisant ? Quand on sait que la plateforme ne peut vérifier si l'article en question est réellement neuf et doit donc s'en remettre à la sincérité de la vendeuse, on peut en effet être septiques...

L'hygiène, le principal frein pour acheter du maquillage de seconde main

Outre-Atlantique, la plateforme Glambot veille donc au grain avec des règles de sécurité plus strictes. Spécialisée dans les cosmétiques d'occasion, elle interdit la vente de particuliers à particuliers et achète elle-même les produits aux consommateurs, articles qu'elle reconditionne dans ses propres laboratoires par des professionnels avant de les remettre en vente sur le site.

Mascara, faux-cils et gloss y sont interdits, de même que les pinceaux et les brosses déjà utilisés ou encore les produits dont la date de péremption arrive dans moins de trois mois. Enfin, seules quelques marques sont acceptées par la plateforme. Si la politique de Glambot se veut donc plus rassurante en ce qui concerne l'hygiène, celle-ci ne peut pas grand-chose contre le maquillage de contrefaçon dont la composition peut être extrêmement dangereuse, comme le révélait récemment le documentaire Broken sur Netflix.

Le maquillage d'occasion parait donc être un bon moyen de choper du makeup à prix mini, tout en luttant contre le gaspillage. Mais, il est primordial dans ce cas de redoubler de vigilance.