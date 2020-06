Après Sex Education, Emma Mackey s'offre un rôle au ciné à l'opposé de Maeve !

L'actrice franco-britannique va jouer une personnalité célèbre de la littérature anglaise

Emma Mackey, la nouvelle coqueluche de Netflix et personnage phare de la série Sex Education va faire ses premiers pas au cinéma ! Interprète d'une ado mystérieuse et sarcastique dans l'une des séries les plus binge watchées au monde, l'actrice passe au cran supérieur en s'attaquant au grand écran avec une personnalité culte de la culture anglaise ! « Passer du coq à l'âne », voici une expression qui convient parfaitement à la jeune femme qui a la lourde tâche de faire vivre une légende de la littérature anglo-saxonne : Emily Brontë.

D'après le site The Hollywood Reporter, l'actrice Emma Mackey a décroché le premier rôle dans le biopic d'Emily Brontë, la talentueuse et solitaire auteure anglaise du célèbre roman Les Hauts de Hurlevent. Ce film racontera sa jeunesse dans un presbytère du Yorkshire où son père était pasteur, bien avant la gloire.

Très loin de son rôle qui l'a fait connaître au monde entier, Emma Mackey sera aussi entourée de nouveaux talents prometteurs : Joe Alwyn (La Favorite) sera son petit ami, Fionn Whitehead (Dunkerque) jouera son frère et Emily Beecham (Little Women), sa soeur Charlotte Brontë , auteure du cultissime livre, Jane Eyre. Le tournage commencera au début de l'année prochaine... On a hâte de voir le résultat !