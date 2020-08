Arrêtez de faire cette pose sur Insta, les yeux de renard ne sont pas aussi cool qu'ils en ont l'air

Pourquoi cette tendance maquillage qui rend fou Instagram fait-elle polémique ?

Si tu as l'habitude de traîner sur les réseaux sociaux, il est tout bonnement impossible que le phénomène t'est échappé. Propulsés par les it-girls les plus influentes du moment (les soeurs Hadid, le clan Kardashian-Jenner et j'en passe), les fox eyes (les yeux de renard en français) se sont imposés comme la tendance beauté de l'été. Sur TikTok, la technique makeup génère à ce jour des millions de recherches, portées par le hashtag #foxeyesmakeup, de plus en plus viral.

Fard à paupières flouté de l'extérieur à l'intérieur, trait d'eye-liner, faux-cils, les étapes makeup pour obtenir de parfaits yeux de renard sont scrupuleusement observées et reproduites sur la toile. Le but ? Etirer le regard pour le rendre plus félin, plus sensuel, plus enjôleur. Le must reste d'ailleurs de poser les mains sur les tempes, les doigts allongeant « légèrement » les yeux vers l'extérieur, l'air blasé. Mais l'engouement autour des fox eyes est aujourd'hui vivement critiqué par la communauté asiatique qui reproche aux femmes qui les ont popularisés de faire de l'appropriation culturelle.

C'est ce que dénonce Sophie Wang, une étudiante américaine de l'université de Palo Alto, dans les pages de The Standford Dayli, le journal de son école. Elle rappelle combien ce geste reproduit par milliers sur Instagram possède « un poids historique à caractère raciste » et peut faire écho aux « yeux ching-chong » que lui assénaient ses camarades de classe pour se moquer d'elle.

Un sentiment de malaise également rapporté par l'association californienne Dead Asian Youth qui s'est exprimée sur Instagram : « Beaucoup d'entre nous ont été ridiculisées pour la forme de nos yeux - les gens avaient pour habitude de tirer sur leurs yeux pour nous imiter et se moquer de nous. Un trait jugé indésirable chez nous est maintenant considéré comme 'beau' et 'exotique' chez les non-Asiatiques. Ce racisme normalisé doit cesser » a-t-elle fustigé.

Bien qu'elle reconnaisse que la tendance maquillage soit « magnifique », l'influenceuse Eelyse regrette que ces « mêmes filles qui ont tiré leurs yeux de manière moqueuse et qui [l'] ont intimidée à l'école font maintenant cette tendance ». Des propos qui devraient nous faire réfléchir à deux fois avant de prendre la pose « migraine » sur Instagram...