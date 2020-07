Arrêtez-tout, Dirty Dancing pourrait bien avoir une suite avec Jennifer Grey

Bientôt le retour de Bébé ?

Les studios Lionsgate ont beau avoir tenté de surfer sur le succès planétaire de Dirty Dancing en produisant la suite en 2004, Dirty Dancing : Nuits à la Havane (ouais, nous aussi on est passées à côté), les fans restent incontestablement fidèles au premier volet sorti sur grand écran en 1987. Difficile en même temps de rivaliser avec le couple iconique formé par Johnny et Bébé, incarnés respectivement par le regretté Patrick Swayze et Jennifer Grey. Mais que les nostalgiques se réjouissent : le film culte pourrait bien avoir une suite.

Un projet serait en effet en cours de développement et celui-ci inclurait l'actrice principale Jennifer Grey, aujourd'hui âgée de 60 ans. Selon les informations de Deadline, elle y participerait à la fois en tant que productrice, aux côtés de Jonathan Levine et Gillian Bohrer, mais aussi en tant que comédienne. Bébé pourrait donc bientôt faire son grand retour et ça, c'est plutôt réjouissant !

Si peu d'infos ont été dévoilées sur ce mystérieux long-métrage, il s'agirait d'un nouveau film de danse qui se déroulerait pendant les années 90. On ne sait pas encore s'il sera question d'une suite, avec Jennifer Grey dans le rôle de Bébé, ou si le projet s'émancipera totalement des deux premiers volets. Mobilisés sur le scénario, on devrait retrouver aux manettes Mikki Daughtry et Tobias Iaconis qui ont déjà bossé sur les films À deux mètres de toi et La malédiction de la Dame blanche.

En attendant d'en savoir plus, tu peux toujours te re-re-re-re-re-remater Dirty Dancing, notamment dispo sur Netflix. Une fois de plus, une fois de moins, on n'est plus à ça près.