Arrêtez-tout, Lolita malgré moi va avoir droit à un nouveau film et c'est so fetch

Alerte nostalgie, un film culte de notre adolescence s'apprête à faire son grand come-back. Il s'agit de Lolita malgré moi (Mean Girls, pour celles qui étaient précoces et avaient opté pour la VO à l'époque), le teen-movie avec Lindsay Lohan, Amanda Seyfried et Rachel McAdams. Pas besoin de pitcher l'histoire centrée sur Cady et sa bande d'amies/ennemies Les Plastiques : les vrais fans la connaissent par coeur. Et s'ils avaient du se contenter d'une suite très décevante en 2011 et d'une adaptation en comédie musicale sur les planches de Broadway, c'est bien une suite au cinéma à laquelle ils vont bientôt avoir droit.

C'est Tina Fey, qui avait bossé sur le scénario en 2004 et qui est à l'origine de Mean Girls : The Musical lancé en 2018, qui a confirmé la nouvelle. L'actrice, productrice et scénariste a en effet révélé avoir signé un contrat avec Paramount Pictures pour une adaptation sur grand écran en film musical de la comédie musicale, elle-même inspirée du teen-movie. Vous suivez toujours ? « Je suis très excitée de ramener Lolita malgré moi sur grand écran. Cela a été extrêmement gratifiant de voir à quel point le film et la comédie musicale ont compté pour le public. J'ai passé seize ans avec ces personnages. Ils sont mon Univers Marvel et je les aime très fort » a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Nous ne savons pas encore quand le film musical verra le jour, ni même quand le tournage débutera. De même au sujet du casting : les actrices originales prendront-t-elles part au projet ? En tout cas, on espère de tout coeur voir Les Plastiques à nouveau réunies. Et vous ?