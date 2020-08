Avis à tous les Moldus, un parc d'attractions Harry Potter va ouvrir ses portes

Pour jouer les apprentis sorciers à l'autre bout du monde.

La saga Harry Potter n'a pas fini de ravir ses fans. Festival géant, location airbnb, jeux vidéos, la franchise continue son expansion. Le dernier projet ? Un parc d'attractions dédié au Wizarding World ! Après l'ouverture du Studio Tour London à Londres en 2012, c'est Tokyo qui va ouvrir les portes d'un énorme parc d'attractions. Logé au plein centre-ville, le lieu de 30 000 m2 prendra place au Toshimaen Amusement Park, un immense terrain de jeu en activité depuis 1926. Autant dire que le parc avait bien besoin d'un peu nouveauté...

Baptisé « The Making of Harry Potter », le projet qui était en cours de discussions vient tout juste de trouver preneurs : en collaboration avec Warner Bros, les sociétés japonaises à la tête de cette nouvelle attraction ont déjà entrepris les travaux. Divisé en plusieurs parties, le parc mettra à l'honneur différents lieux cultes de la saga : la forêt Interdite, la Chambre des Secrets, le Chemin de Traverse, etc. Nouveaux décors et accessoires authentiques, le lieu promet un voyage magique plus vrai que nature.

On sait que tu trépignes d'impatience à l'idée de t'envoler au Japon découvrir les merveilles du Studio Tour Tokyo mais il faudra pour le moment t'armer d'un peu de patience. L'ouverture n'est pas prévue avant 2023... Vois le bon côté des choses : ça te laisse tout juste le temps d'économiser le voyage !