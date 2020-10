Askip, cette catégorie de personnes était mieux préparée à affronter la pandémie

Ça valait bien quelques frayeurs...

On ne l'avait pas vue venir et on s'y était encore moins préparés : et pourtant, voilà que la pandémie du Covid-19 a totalement régi nos vies. Difficile d'imaginer il y a quelques mois que l'on mangerait au restaurant séparés par des bâches plastifiées, qu'il nous serait interdit de faire la fête chez soi entouré d'une vingtaine de potes ou encore d'aller boire un verre au-delà de 21h. Oui, ça a tout du scénario catastrophe et pourtant, il s'agit bien de notre réalité, celle que nous vivons hélas depuis plusieurs mois.

Si les mesures restrictives et le climat anxiogène finissent par sérieusement peser sur notre moral, il semblerait qu'une catégorie de personnes était plus armée à supporter la pandémie. C'est du moins ce que avancent les chercheurs de l'Université de Chicago. Dans une récente étude portée sur 310 volontaires américains, ils ont en effet tenté de savoir si certaines personnes étaient plus à même de faire face à la menace du Covid-19 et au sentiment de peur qu'elle génère. En évaluant les niveaux de stress, d'anxiété, d'irritabilité et la propension à faire des insomnies des participants, ils se sont rendus compte que les mieux préparés étaient... les fans de films d'horreur.

En effet, les cerveaux des amateurs de films d'horreur seraient « moins enclins à des états mentaux négatifs » comme l'explique Coltan Scrivner, psychologue à l'Université de Chicago et auteur principal de l'étude. Qu'il s'agisse de films gore, d'univers apocalyptiques ou de dystopies, les amateurs du genre seraient plus à même de garder leur calme et de rester positifs face à des évènements anxiogènes, notamment grâce à leur capacité à s'identifier aux personnages pris au milieu d'intrigues catastrophes.

« Si c'est un bon film, vous vous imaginez dans la peau des personnages et vous répétez involontairement les scénarios » affirme le scientifique, avant d'ajouter dans les pages du Guardian que « les gens apprennent par procuration ». Habitués à être confrontés à la peur, à la panique, au chaos, les fans de films d'horreur auraient l'avantage d'être rodés à « l'expérience d'avoir peur et de maîtriser cette peur ».

Un sentiment d'identification et une facilité à se projeter dans une fiction à suspens que mentionne également Mathias Clasen, psychologue à l'Université d'Aarhus au Danemark et co-auteur de l'étude. « Notre capacité à nous plonger virtuellement dans des mondes de fiction est un cadeau de la sélection naturelle : cela nous prépare mieux aux différentes situations, qu'elles soient stressantes ou effrayantes ».

Et vu la perspective peu réjouissante que nous laisse entrevoir la pandémie, pour ne pas céder à la panique, on a donc tout intérêt à mettre le paquet côté visionnage de films d'horreur si l'on en croit cette étude...