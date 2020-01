ASOS lance une fonctionnalité pour voir les fringues sur 16 morpho différentes, AMEN

ASOS fait le pari de proposer des gammes « tall », « petite » et « curve », ASOS ne retouche plus les vergetures de ses mannequins, ASOS lance une marque non genrée... Depuis qu'ASOS existe, l'industrie de la mode a été chamboulée pour le mieux, et le retailer britannique ne compte pas s'arrêter à ces avancées en matière d'e-commerce. Depuis quelques jours, une nouvelle fonctionnalité a fait son entrée sur le shop, et celle-ci risque bien de rencontrer un succès immédiat.

Baptisé See my fit (ou Voir ma silhouette en français), l'outil propose aux clientes de voir le rendu d'un vêtement sur pas moins de 16 morphologies différentes, avec des tailles allant du 32 au 46, et des silhouettes de 1m50 à 1m80. Une petite révolution qui permettra à de nombreuses clientes d'acheter de façon plus éclairée, sans avoir à retourner systématiquement leurs colis.

Premier retailer d'Europe à proposer ce feature, ASOS s'appuie sur une technologie de réalité augmentée développée par l'entreprise Zeekit, autrement dit une projection du rendu d'un vêtement et non un véritable aperçu du porté.

Pour l'instant en phase de test sur la catégorie Robes, la fonctionnalité pourrait être étendue au reste des vêtements très prochainement, avec davantage de tailles encore, si elle s'avérait concluante. En France, 16 robes proposent pour l'instant See my fit, contre 49 sur la version UK d'ASOS, la marge de progression s'avère donc énorme lorsque l'on sait que pas moins de 85 000 produits sont en vente sur ASOS.