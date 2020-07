Attention, cette position sexuelle la plus pratiquée dans le monde est aussi la plus dangereuse

Du sexe à haut risque !

Si elle peut prêter à sourire, il s'agit pourtant d'une information on ne peut plus sérieuse : oui, il existe un lien entre certaines positions sexuelles et la sévérité de la fracture du pénis. Un accident qui arrive lors d'un rapport sexuel bien plus que l'on ne pourrait le croire. C'est ce que révèle une récente étude menée au Brésil auprès de 90 hommes hétérosexuels âgés de 18 à 66 ans.

Leur point commun ? Ils ont tous été victimes de fracture du pénis. Les chercheurs ont ainsi enquêté sur l'origine de ces accidents et sont parvenus à établir un lien étroit entre certaines positions sexuelles. Parmi les plus risquées, on retrouve en tête du classement la levrette (44%), ce classique du Kamasutra qu'on ne présente plus. Ironie de l'histoire, le site de consultations médicales en ligne DRED a révélé qu'il s'agissait de la position la plus appréciée et la plus pratiquée dans le monde. Too bad...

Arrive en deuxième position le missionnaire avec 25,5% Eh oui, si elle est souvent critiquée pour son côté ennuyeux et monotone, cette position sexuelle figure pourtant parmi les plus dangereuses. Enfin, l'andromaque (10%) est également présentée comme une position périlleuse, la femme étant assise sur le sexe de son partenaire.

Selon les chercheurs de la DRED, l'explication est plutôt simple : la fracture survient « lorsque l'homme est dans une position dominante et qu'il est très excité, il peut devenir très vigoureux » précisent-ils. « Mais cela peut déclencher un gros impact si le pénis sort du vagin et vient frapper assez fort le périnée ou l'os du pubis ».

Crédit : Unsplash @@wevibe

Aussi, comme le rappelle la sexologue Kat Van Kirk dans les colonnes de Stylist UK, une trop forte excitation et des mouvements trop brusques peuvent être responsables d'une fracture du pénis, de même qu'un problème d'angle et de lubrification. Voilà qui devrait calmer nos ardeurs...