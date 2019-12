Avis aux amateurs de junk food, voici ce qui va changer dans les fast-food d'ici 3 ans

La junk food, en plus de pouvoir vous causer de l'anxiété, va bientôt être soumise aux nouvelles règles d'interdiction des emballages plastiques à usage unique, votées par les députés de l'Assemblée nationale en ce mois de décembre. En effet, cette nouvelle mesure, issue de la loi sur l'économie circulaire, vise les fast-food en priorité pour les repas consommés sur place et devra être appliquée d'ici 2023 dans les plus grandes chaînes de restauration rapide. En pratique, qu'est-ce que cela veut bien dire ?

Oubliez votre cornet de frites et votre hamburger emballé dans du papier, si vous consommez sur place, vous serez servis dans des contenants réutilisables, à savoir de vraies assiettes et des verres remplaçant les éternels emballages cartonnés qui ne faisaient jamais long feu ! Une très bonne nouvelle pour l'environnement avec des milliers de tonnes de déchets en moins par an et une consommation différente qui ne devrait pas chambouler vos habitudes, bien au contraire.