Avis aux amatrices de rom com, voici la date de sortie de The Kissing Booth 2 sur Netflix

La célèbre comédie romantique adolescente revient pour une suite (très attendue) sur Netflix !

Les jours défilent et ne se ressemblent pas du côté des nouveautés proposées par Netflix, le site n°1 de nos soirées binge watching ! Ces derniers jours, les programmes teen sont à l'honneur sur la plateforme, avec quelques actualités alléchantes à se mettre sous la dent. Après le premier aperçu de la bande-annonce de la saison 4 de 13 Reasons Why, c'est au tour de The Kissing Booth, le film le plus vu en 2018 dans le monde, de faire son grand retour !

Crédit : netflix

Avec un tel succès, une suite (très) attendue des aventures de Elle, Noah et Flynn a été tournée pour nous donner un update de la vie amoureuse des personnages et des nombreuses péripéties rencontrées sur la route. Si on a déjà pu avoir quelques informations sur l'histoire*, la date de sortie manquait encore à l'appel... jusqu'à aujourd'hui ! L'actrice Joey King, qui prête ses traits à Elle Evans, vient de lâcher l'info en toute détente : The Kissing Booth 2 sortira le 24 juillet 2020.

*Elle Evans a eu l'été le plus romantique de sa vie avec son petit ami Noah Flynn. Malheureusement Noah doit partir à Harvard, et Elle retourner au lycée pour sa dernière année. La jeune femme va devoir jongler entre une relation longue distance, entrer dans l'université de ses rêves avec son meilleur ami Lee, et une amitié compliquée avec un nouvel élève charismatique et charmant nommé Marco. Mais quand Noah va se rapprocher dangereusement d'une fille parfaite à l'université, Elle va devoir mettre sa confiance à rude épreuve et écouter son coeur pour prendre une décision.

Crédit : Netflix

Une nouvelle bonne raison de sortir votre agenda pour cocher la cache et ne pas manquer une miette de ce deuxième film qui devrait suivre le succès fulgurant du premier ! Qui a hâte de le voir ?