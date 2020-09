Avis aux Potterheads, la bière au beurre d'Harry Potter va débarquer chez vous

La boisson la plus sacrée du monde des sorciers débarque (enfin) pour vous faire des soirées Harry Potter à gogo !

Le monde des sorciers ne cessera jamais de mettre de la magie dans nos vies de Moldus ! Impossible de passer à côté de cette news croustillante qui nous arrive tout droit de la Warner Bros : La bière au beurre (butterbeer en anglais), la fameuse et célèbre boisson de la saga Harry Potter est maintenant disponible à la vente. Une grande première pour les Potterheads puisqu'elle ne pouvait être dégustée qu'aux Studios de la Warner Bros à Londres et dans le parc d'attractions Universal Studios aux États-Unis. Un peu loin pour siroter, on vous l'accorde. Mais alors, à quoi doit-on s'attendre ?

Crédit : Warner Bros

Sans alcool avec un savoureux goût de caramel, ce nectar sort (enfin) du pub des Trois Balais pour vous faire vivre une expérience magique depuis votre canapé ! Sur le site du Warner Bros Studio Tour London, il vous est maintenant possible de commander 3 bières maximum et vous les faire livrer à domicile, comme par magie. Une nouvelle opération réussie, disponible uniquement en Grande-Bretagne pour le moment... Pas d'inquiétude, elle devrait bientôt s'étendre au reste de l'Europe. Cheers !