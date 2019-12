Alors que partout en France et aux quatre coins de la planète, les shoppeur·ses invétéré·es attendent de pied ferme vendredi prochain pour chiner les bonnes affaires, le Black Friday pourrait bien être prochainement interdit en France. En effet, ce lundi 25 novembre, un amendement au projet de loi anti-gaspillage a été adopté en commission. Celui-ci vise à interdire les campagnes de promotions du Black Friday, une journée dédiée aux promos tout droit débarquée des Etats-Unis et qui génère souvent une série d'achats compulsifs, comparables à ceux en périodes de soldes.

Le Black Friday bientôt interdit en France ?

Si les députés de la commission du développement durable ont déjà donné leur accord, la mesure portée par l'ancienne ministre de l'Ecologie Dephine Batho doit encore être examinée devant l'hémicycle à partir du 9 décembre. Les députés proposent d'intégrer la publicité du Black Friday aux « pratiques commerciales agressives », passibles d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 300 000 euros au plus. De quoi calmer les marques et leurs promos de folie... En cas de vote, celle-ci ne s'appliquera que l'année prochaine et ne concerne pas donc le Black Friday qui aura lieu dans deux jours.

Cet amendement s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la surconsommation, comme le rappelle le député Matthieu Orphelin qui assure que « le Black Friday célèbre un modèle de consommation anti-écologique et antisociale ». Propos également partagés par Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique, invitée lundi dernier sur le plateau de BFM Business. Selon elle, le Black Friday et la « frénésie de consommation » qu'il suscite a un impact négatif sur l'environnement.

D'ailleurs, opposés à cette « grande braderie de la planète », plusieurs groupes de militants écologistes comme Extinction Rebellion, Youth for climate ou encore Attac, ont prévu de mener des actions coups de poing non violentes, sous le slogan « Block Friday » vendredi prochain. Le Black Friday, une manifestation commerciale qui continue de faire débat...