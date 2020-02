Avis aux tattoos addicts, Pinterest révèle les grandes tendances tatouages de 2020

Nous sommes nombreux·ses à nous tourner vers Pinterest pour trouver des idées tattoos. Plus de 2 milliards de recherches ont d'ailleurs été effectuées sur la plateforme, rien que pour des inspirations de tatouages. Et sans surprise, d'année en année, les tendances évoluent... et l'intérêt des utilisateurs et utilisatrices également. Si tu es toi aussi à la recherche d'idées tattoos cool, voilà qui devrait t'intéresser !

En analysant les recherches des utilisateurs, Pinterest vient de révéler les grandes tendances de 2020. Petit plus : la plateforme a établi un classement des motifs les plus en vogue, selon le genre mais aussi l'âge. Parfait pour trouver LE modèle qui nous ressemble !

Les tatouages pour mamans

Les tatouages sur le thème latitude et longitude

Les tatouages qui représentent le signe du zodiaque du Lion

Les motifs de dragons chinois

Les dessins inspirés de Mère Nature

Les tatouages de roses bleues

Les dessins qui évoquent l'océan

Les modèles autour du thème du temps

Les tatouages cartoons

Les design liés à l'éléphant

Les dessins de plume

Les modèles de boussoles

Les petits tatouages pour les hommes

Les motifs symboliques

Les design minimalistes

A la recherche d'encore plus d'inspis ? Rendez-vous sur Pinterest pour faire la chasse aux bonnes idées !