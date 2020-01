Avis aux voyageuses, ce job vous permet de gagner votre vie en faisant uniquement du tourisme

Dans nos rêves les plus fous, nous nous imaginons en sac au dos autour du globe en train de profiter de la vie sans aucun souci à l'horizon. Oublier la routine métro boulot dodo ne révèle pas forcément que d'un rêve, spécialement depuis que certaines annonces de jobs nous ouvrent les portes du paradis ! Être payé·e pour voyager et découvrir le monde, ça vous tente ?

Une célèbre marque luxe de décoration d'intérieur propose un job de rêve pour tous les fans de tendances déco. En quoi cela consiste-t-il ? Pour l'enseigne Olivia's : "Voyager dans le monde entier, Moyen-Orient, la Scandinavie, l'Inde et l'Amérique du Sud pour découvrir les nouvelles dernières tendances en matière d'intérieurs afin que nous puissions développer de nouveaux partenariats internationaux et élargir notre portefeuille actuel de produits".

Comprenez par là, visiter les plus beaux endroits sur Terre, tout en publiant des photos sur les réseaux sociaux pour faire vivre votre folle expérience aux followers !

Sur le papier, cette offre s'annonce alléchante et très bien rémunérée, à hauteur de 60 000 mille euros par an, avec vols et hébergements compris. Mais attention, celle-ci n'est pas ouverte à tout le monde ! S'il ne faut pas d'expérience particulière, il est nécessaire de savoir s'adapter aux environnements inconnus et être un·e commercial·e dans l'âme. Vous voulez tenter votre chance ? Si vous répondez aux critères, être agé·e de plus de 18 ans, avoir le permis et votre passeport, vous avez jusqu'au 14 février 2020 pour déposer votre candidature !